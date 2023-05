Attualmente la scala degli uragani (la Saffir-Simpson) arriva a categoria 5. La più devastante, con danni catastrofici su enormi aree. Ma se in futuro diventeranno più forti, ci sarà la famigerata cat 6?

Chiariamo subito il concetto. La risposta, in quel caso, è già no. A causa della fisica dell’atmosfera, gli uragani non superano la cat 5. Tuttavia, vediamo sempre più uragani nell’Atlantico ogni stagione arrivare alle categorie maggiori rispetto alle stagioni 40 anni fa.

Insomma, il numero di cicloni ad alto impatto è in crescita.

Lo studio della NASA

La NASA, che si occupa di una grande fetta di studi nel settore, ha rilasciato un’intervista dove spiega come procedono i loro studi.

“Come scienziati, – spiega Mara Cordero Fuentes, una dottoressa esperta della NASA – controlliamo costantemente le ragioni per cui c’è questa possibilità che sempre più cicloni tropicali stiano diventino categoria tre o più, in ogni stagione degli uragani”

E continua: “Il cambiamento climatico ha ovviamente una grande influenza. Più calda è l’acqua, più forte e maggiore energia avrà questo sistema e aumenterà di intensità”.

Ma allora i tifoni saranno sempre più volenti?

Alla domanda se gli uragani saranno sempre più forti lei risponde di sì. “Vediamo che sempre più cicloni tropicali diventano categorie tre, quattro e cinque. Quindi in realtà sì, stiamo vedendo che cambiano ogni stagione negli ultimi anni”.

Insomma un quadro non certo positivo, che ben si coniuga in un periodo di cambiamento climatico. In un clima sempre più caldo sarà maggiore l’energia in gioco che in qualche modo dovrà essere liberata.

Non possiamo parlare di sicurezza, ma di probabilità. E la statistica ci dice in maniera inequivocabile che il pericolo fenomeni meteo estremi (di ogni natura) c’è e ci sarà sempre di più.

Oramai è tardi per fermare. Possiamo al massimo mitigare. Adattandoci e diramando allerte meteorologiche precise che possano mettere in salvo la popolazione.