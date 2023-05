La subirrigazione è una tecnica di irrigazione poco conosciuta, ma molto utile. Essa si basa sulla distribuzione dell’acqua attraverso tubazioni sotterranee. Questo metodo è stato sviluppato con l’obiettivo di ridurre i consumi idrici e minimizzare le perdite di acqua per evaporazione.

Il funzionamento

Il funzionamento della subirrigazione si basa sulla circolazione dell’acqua in pressione nei tubi sotto terra. L’oro blu fuoriesce attraverso apposite aperture e risale nel terreno per infiltrazione e capillarità, raggiungendo le radici delle piante. Questo metodo di irrigazione presenta numerosi vantaggi rispetto ad altre tecniche di irrigazione.

I vantaggi

Il primo vantaggio è la sua capacità di ridurre i consumi idrici. Questo è particolarmente importante in un contesto di carenza d’acqua, come durante la siccità o in estate, quando l’evaporazione è elevata.

Poi non ostacola le lavorazioni superficiali del terreno. Ciò significa che i contadini possono continuare a coltivare il terreno senza dover preoccuparsi di danneggiare i tubi sotterranei.

Gli svantaggi

Tuttavia, la subirrigazione presenta anche alcuni svantaggi. In primo luogo, l’installazione del sistema di irrigazione può essere costosa. Poiché le tubazioni sotterranee devono essere posate in profondità nel terreno, l’installazione richiede tempo e risorse economiche considerevoli. Inoltre, l’irrigazione per subirrigazione può ostacolare le arature profonde, poiché le tubazioni sotterranee possono essere danneggiate durante il processo di aratura.

Alcune considerazioni utili

In sintesi, la subirrigazione rappresenta una tecnica di irrigazione veramente molto efficiente, che consente di ridurre i consumi idrici e minimizzare le perdite di acqua per evaporazione. Tuttavia, l’installazione può esser costosa e creare problemi ad arature profonde.

Per garantire un utilizzo ottimale della subirrigazione, è importante tenere conto di diversi fattori, come la composizione del suolo, la pendenza del terreno e il tipo di coltura. Infine, è importante monitorare costantemente il sistema irrigatorio, per garantire un utilizzo efficiente dell’acqua e prevenire eventuali problemi o malfunzionamenti. Questo ha costi di gestione purtroppo non bassi.