La scoperta è di quelle sensazionali. Sono stati rinvenuti i resti fossili di un intero ecosistema marino risalente a ben 462 milioni di anni fa, dove sono presenti almeno 170 specie tra stelle marine, crostacei e artropodi di vario tipo finora completamente sconosciuti.

La scoperta: è un evento di rilievo storico

Il gruppo di ricerca del museo nazionale del Galles e dell’Accademia cinese delle Scienze, guidati da Joseph Botting ha scoperto che nel periodo immediatamente successivo al cambriano c’è stata una vera e propria esplosione di tantissime specie.

La scoperta è stata effettuata a fine 2020 nel Galles, ma solo da pochi settimane si sono studiate le caratteristiche di tale incredibile Big Bang di della vita in terra. Il nuovo sito si trova a Castle Bank ed è un vero e proprio ecosistema di tipo marino risalente all’Ordoviciano Medio, un periodo decisamente poco conosciuto della Storia della Terra.

In esso sono stati Trovati nel tempo moltissimi microrganismi marini, anche delle dimensioni inferiori al millimetro.

Le conseguenze di questo fatto

Tale sensazionale scoperta permette di dare uno sguardo senza precedenti alla fauna che popolava i mari prima dell’enorme estinzione di massa avvenuta poco dopo. Stiamo parlando della mega-estinzione del Cambriano dovuta, con ogni probabilità, a un rapido, anzi rapidissimo raffreddamento climatico mondiale.

Un’altra delle alternative di questa catastrofe potrebbe essere il violento bombardamento di raggi gamma a causa di una Supernova, che è scoppiata proprio in quel periodo ad una distanza considerata pericolosa dalla Terra.

I dettagli del tipo di animali trovati

I dettagli faunistici consistono in almeno 170 specie finora del tutto sconosciute. Tra i quali, possiamo citare vermi marini, stelle anche di piccolissime dimensioni e vari artropodi esoscheletrici. Infine sarebbero presenti anche alcune enigmatiche creature del cambriano come la Opaminia, che era un incredibile animale dotato di cinque occhi e una forma molto curiosa. Viveva nel cosiddetto periodo Ordoviciano, ma poi purtroppo si è estinta per sempre.