Ancora una volta, pessime notizie per quanto riguarda il riscaldamento globale. Gli oceani stanno subendo cambiamenti epocali e irreversibili.

Gli oceanografi e i meteorologi marini sono estremamente preoccupati di tali dati. Non è affatto un valore trascurabile e ciò potrebbe avere conseguenze inimmaginabili.

Lo studio

Il professor Dan Laffoley, dall’Internetional Union for Conservation of Nature, ha coordinato lo studio sulla deossigenazione oceanica e si dice molto preoccupato per il nostro Pianeta.

Con questa ricerca si è notato che gli oceani hanno perso circa il 2% di ossigeno in cinquant’anni, con alcune aree, come la California, si sale anche al 40%. Numeri impressionanti, che hanno come conseguenze quelle di far rendere “irrespirabile” l’acqua per i pesci. Le cause: oramai sono le solite La causa? Il riscaldamento globale. L’aumento della temperatura scaturisce dei cambiamenti nei flussi delle correnti oceaniche, rallentandole o addirittura fermandole, riducendo quindi lo scambio di ossigeno tra acqua e atmosfera. Con emissioni globali di CO2 al ritmo attuale, la perdita salirebbe anche al 4% entro la fine di questo secolo. Ad aver causato un netto peggioramento è l’influsso di nutrienti raccolti dalle zone agricole e scaricati in mare: queste sostanze causano esplosioni nelle alghe, che vengono decomposte da batteri che utilizzano l’ossigeno.

Le conseguenze? Davvero catastrofiche…