La plastica nell’Artico. Un disastro ambientale sconosciuto o comunque ben poco citato. Un progetto coordinato da numerosi ricercatori dell’Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI) ha raccolto e analizzato i frammenti di plastica presenti sulle coste delle Svalbard.

Siamo in pieno Oceano Artico, e il loro obiettivo è quello di comprenderne la provenienza, oltre che della concentrazione nelle suddette acque.

I dati inquietanti

Negli ultimi cinque anni le crociere dirette verso l’estremo nord hanno visto la partecipazione di cittadini impegnati nel recupero di detriti plastici. Come c’era da aspettarsi, i pezzettini provenivano da tutto il mondo, ma principalmente dai Paesi con economie più sviluppate. Può sembrare strano, ma pure gli Stati del Primo Mondo liberavano plastiche di ogni tipo.

L’analisi delle etichette ha dimostrato l’origine europea di un terzo del materiale collezionato, con una netta prevalenza di particelle provenienti dalla Germania. Le attività sono state realizzate in collaborazione con le aziende che si occupano dei viaggi in Artico. C’è anche da dire che è difficile che i Paesi in via di Sviluppo emettano frammenti che arrivino fino al Polo.

Da dove viene tutta questa sporcizia?

L’80% del materiale raccolto era costituito da plastica sminuzzata. Lo ha detto Natalie Meyer, la ricercatrice AWI ed autrice del report. In molti casi le condizioni erano compromesse al punto da non poter riconoscerne la provenienza, ma nell’1% dei casi l’origine era sicuramente riferibile ai paesi artici, in particolare Russia e Norvegia

I partecipanti al progetto hanno collezionato reperti dalle origini più disparate, dal Brasile alla Cina agli USA, ma anche l’Europa con l’8% delle particelle derivanti direttamente dalla Germania. Nonostante ci sia il luogo comune (comunque vero) che sia la regione più “green” d’Europa, non è esente da colpe in merito di inquinamento plastico.

Come si vede, è un problema globale: serve con urgenza un cambio di rotta in questo settore, oramai compromesso per secoli.