Lasciare il caricabatterie dello smartphone collegato a una presa elettrica tutta la notte: un’abitudine comune a molte persone. Ma non tutti son consapevoli che questa diffusa pratica non è corretta e può avere strane conseguenze.

È fondamentale sapere la quantità di energia consumata da un caricabatterie che rimane collegato con un device attaccato, così come quando è staccato.

I caricatori consumano sempre!

I caricabatterie di ogni tipo (per cellulari, tablet, PC o computer) consumano energia anche quando sono scollegati dal dispositivo elettronico. Ciò succede in quanto c’è un piccolo trasformatore all’interno di esso che richiede costantemente energia, anche in piccole quantità, dalla presa elettrica.

Vediamo qualche numero. Quando un caricatore non è collegato a un dispositivo (ma lo è a una presa), si stima che consumi circa 0,25 watt. Tuttavia, questo numero sale significativamente a 3,68 quando un dispositivo è in carica e scende a 2,24 quando il device è completamente carico e ovviamente attaccato.

Sembra cosa irrisoria ma vi mostriamo questo fatto: una famiglia media di 4 componenti se staccare i caricabatterie dalla presa quando non sono in uso può risparmiare circa 40-50 euro all’anno, che può essere pure in ascesa, visto l’aumento dei prezzi. Basta questo piccolissimo gesto per evitare tali spese del tutto inutili.

Mai lasciarli attaccati troppo da carichi

Caricare eccessivamente lo smartphone non solo spreca energia, ma comporta anche il rischio di surriscaldamento, che può potenzialmente danneggiare i componenti del dispositivo e comprometterne la funzionalità.

Oramai tutte le batterie possono essere caricate completamente in un arco di 2-3 ore. Non a caso, le batterie al litio favoriscono cicli di ricarica frequenti ma brevi, sono indicate per questo. Pertanto, è opportuno scollegare tutto quando il device è carico a 100% e non tenerlo troppo oltre.

Un’ottima soluzione consiste nell’usare una ciabatta elettrica con interruttore on-off: consente all’utente di interrompere facilmente l’alimentazione di tutti i devices, solo usando un pulsantino.