La più catastrofica estinzione di tutti i tempi fu quella che avvenne circa 250 milioni di anni fa, nel Permiano. Prende il nome di Great Dying, ovvero Grande Moria, proprio per indicare l’eliminazione di circa il 95% degli animali sia marini sia terrestri. Ma com’è stata possibile una sciagura simile? Ci sono ancora molti aloni di mistero.

Le possibili cause: il dibattito è aperto

Molti ricercatori hanno affermato che la causa di questo evento fu proprio il cambiamento climatico che causò una riduzione dell’ossigeno all’interno degli oceani. Ma non tutti gli scienziati affermano la stessa cosa.

Altri affermano che la causa che provocò tale evento fu l’eruzione dei vulcani che immise una grande quantità di CO2 nell’atmosfera. Infine, ci sono stati altri studiosi che dicono che tali eruzioni vulcaniche hanno reso gli oceani molto più acidi.

Nonostante le varie ricerche effettuate non si è giunti ad un quadro preciso ed a tutte le cause che hanno scatenato il susseguirsi di questa catastrofe inimmaginabile.

Il metodo analitico

Per avere un quadro più preciso, delineato e per ricostruire tutti gli eventi, diversi team di paleontologi hanno utilizzato come metodo base un avanzatissimo modello analitico. Si basa principalmente sull’analisi dei fossili a quattro zampe e conchiglie di brachiopodi, che sono sopravvissuti a tale super-estinzione nel bacino del Sud Africa.

Questa metodologia ha consentito ai ricercatori di capire quali fossili erano comparsi e scomparsi in base al quadro della vita anziché considerare le singole varietà. Inoltre, tale metodo analitico ha permesso ai ricercatori di capire quante specie di sono estinte e soprattutto il tempo attraverso il quale queste ultime sono comparse.

Dopo diversi accertamenti, anche tramite software, è emerso che il Lystrosaurus, è una delle specie che ha aiutato gli studiosi a capire quali sono stati i vari modelli di estinzione. Si sa che in poche migliaia di anni il 95% delle specie terrestri è morto per sempre…