I funghi sono esseri davvero…intelligenti! E soprattutto si è scoperto che comunicano quando piove. Le foreste riecheggiano dei suoni dei loro abitanti, specialmente dopo la pioggia. Tali suoni hanno ispirato poeti e pittori di ogni ordine. Ma adesso emerge una nuova scoperta.

I funghi chiacchierano dopo la pioggia

Alcuni funghi chiacchierano silenziosamente…inviandosi reciprocamente segnali elettrici nascosti nel sottosuolo. Lo studio è assolutamente nuovo, è pubblicato sulla rivista Fungal Ecology ed è guidato dall’Università giapponese del Tohoku.

L’agenzia di stampa ANSA riporta i dettagli. La ricerca aggiunge un altro tassello per conoscere questo mondo cosi nascosto. Di fatti, è noto che il ruolo svolto da questi organismi è fondamentale e i sistemi naturali dove pullulano spesso vengono trascurati. I ricercatori, con a capo il professor Yu Fukasawa, si son concentrati su un gruppetto di funghi della specie Laccaria bicolor, scovati vicino ad un sentiero nel bosco.

Questo fungo stringe importanti relazioni simbiotiche con alcune piante: ad esempio, nei confronti di molti grandi alberi aumenta il loro apporto di acqua e sostanze nutritive; in cambio, il fungo riceve carboidrati vitali.

Ma non è tutto. Diversi studi precedenti avevano già mostrato che i funghi producono differenti segnali elettrici in risposta a variazioni (più o meno repentine) dell’ambiente, ma finora le analisi sono state fatte solo in condizioni artificiali, cioè in vitro o in laboratorio.

Come li hanno monitorati

Gli autori del Paper hanno attaccato elettrodi direttamente ai funghi trovati nella foresta, monitorandoli per un paio di giorni. Hanno aspettato che arrivasse una forte ondata di maltempo, di fatti, durante il lasso temporale in essere, dei temporali han portato in zona 32 millimetri di pioggia.

Una volta cessata l’acqua battente, un paio d’ore dopo i funghi hanno iniziato a comunicare vicendevolmente, inviandosi segnali elettrici (micro-scariche di 100 millivolt). A detta degli studiosi, i segnali erano legati a variazioni sia nelle precipitazioni che nelle temperature, unito alla variazione dello status idrico del suolo