I funghi hanno un ruolo fondamentale, che spesso molti ignorano. Attenzione che la maggior parte delle persone pensa ai corpi fruttiferi carnosi sopra la terra che mangiamo o che si vedono nei boschi. Ma la maggior parte di essi, in realtà, sono quasi invisibili.

Il ruolo benevolo e indispensabile

Secondo un studio pubblicato sulla rivista di Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, capire come si muovono i funghi è importante per comprendere gli ecosistemi. Non solo, si è scoperto che hanno un impatto fondamentale per l’agricoltura e la salute umana.

Basti pensare a dove si trovano i funghi: nei suoli, i tessuti delle foglie nelle foreste pluviali e negli oceani profondi. In posti che nessun animale potrebbe vivere!

Nel corpo umano

I funghi possono anche essere agenti patogeni umani. Ad esempio, Coccidiodes è un altro fungo del suolo che rilascia spore nell’aria a causa della perturbazione del terreno e del degrado del suolo. Quando le spore di questo fungo vengono inalate, i coccidioidi possono causare una grave malattia respiratoria.

Come si spostano

Micro strutture simili a radici di funghi a livello miceliale si muovono attraverso il terreno su scala più piccola. Gli animali invertebrati, come le formiche e i lombrichi, possono trasportare funghi attraverso i loro getti e nidi. I piccoli mammiferi e a maggior ragione gli uccelli possono trasportarli attraverso le loro zampe.

Non solo. I fiumi trasportano sedimenti contenenti funghi attraverso i continenti, correnti oceaniche e maree, e precipitazioni, così come gli esseri umani, tutti svolgono un ruolo nel transito globale. Ecco perché li troviamo davvero dovunque.

Il ruolo dei cambiamenti climatici

Con il cambiamento climatico, gli ambienti si stanno asciugando in alcune regioni e inumidendo in altre. Questi fattori possono cambiare dove risiedono. Ecco perché tali sconvolgimenti climatici fanno male a qualsiasi specie sulla Terra, anche quelle più remote.