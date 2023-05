L’energia nucleare è sempre vista come un pericolo o un qualcosa di rischioso e con tanti effetti collaterali. Ma è così? Forse non tutti sanno che ci sono delle strutture pure a casa nostra.

Le centrali in Italia

In Italia sono presenti quattro centrali nucleari: due a Trino Vercellese, una a Caorso e l’altra a Latina. La centrale di Caorso è quella più recente, entrata in funzione nel 1999. Le altre tre centrali sono state costruite negli anni ’70. L’impianto di Trino Vercellese è il più grande d’Italia, con una potenza di 2.100 MW.

Nel 2018 la produzione totale di energia elettrica da fonte nucleare in Italia è stata pari a 18,4 TWh, ovverosia all’1,8% della produzione complessiva nazionale. Le centrali hanno una vita media prevista intorno ai 40 anni, sono di vecchia generazione; allo stato attuale non sono in costruzione.

I costi della produzione

I costi della produzione di energia nucleare sono soprattutto dovuti per pianificare il rientro della spesa nella costruzione, ma anche perché il combustibile è relativamente costoso. Serve un particolare tipo di uranio, non presente in Italia e raffinato adeguatamente.

Inoltre, gli investimenti necessari per la bonifica e lo smantellamento delle centrali nucleari sono spesso trascurati nella valutazione dei costi.

Le reazioni: tra paure e prospettive

Le reazioni all’energia nucleare sono state molteplici e variegate nel corso degli anni. In generale, si può dire che l’opinione pubblica è sempre stata abbastanza divisa su questo tema.

Da un lato c’è chi ritiene che l’atomo sia una soluzione valida per la produzione di energia, dall’altro lato c’è invece chi nutre enormi paure nei confronti di questa fonte energetica.

I vantaggi dell’energia nucleare sono legati principalmente alla sua efficienza e capacità di produrre energia a un costo relativamente basso. Inoltre, rispetto ad altri tipi di energia, come quella petrolifera o quella fossile, non emette gas serra nell’atmosfera.