È un mistero che ritorna di moda periodicamente, ma fa sempre scalpore: in un quadro del 1860 di Ferdinand Georg Waldmüller viene ritratta una giovane donna che passeggia in un paesaggio bucolico, tenendo tra le mani quello che a un primo sguardo sembra proprio essere… un cellulare.

L’interpretazione errata

Se gli amanti della fantascienza hanno visto subito la prova di una viaggiatrice nel tempo, c’è chi invece ha provveduto a dare una spiegazione storico-culturale, rivelando la vera natura dell’oggetto tenuto tra le mani dalla ragazza.

Secondo diversi critici d’arte, i viaggi nel tempo non c’entrano affatto: la ragazza avrebbe tra le mani un libro di preghiere o, secondo l’account Twitter The Daily News Opinion, una piccola Bibbia. Durante la metà del XIX secolo, era comune trovare versioni molto ridotte della Bibbia, grandi quanto il palmo di una mano, utilizzate per la devozione personale.

Non è la prima volta che si scovano (presunti) viaggiatori nel tempo in quadri antichi. Un esempio simile è il dipinto del 1937 dell’artista italiano Umberto Romano, intitolato “Mr. Pynchon and the settling of Springfield”, in cui uno dei personaggi sembra osservare uno smartphone, che in realtà si rivela essere semplicemente un specchio.

La percezione influenzata dal contesto

Ciò che ha maggiormente stupito Peter Russell, il funzionario governativo in pensione che per primo, nel 2017, notò lo strano oggetto sul dipinto di Waldmüller, è come il contesto in cui viviamo influisca sulla nostra capacità di interpretare ciò che vediamo. Nel 1860, qualunque osservatore avrebbe identificato l’oggetto tenuto tra le mani della ragazza come un libro di preghiere. Oggi, tutti vediamo una giovane donna assorbita dalle notifiche del suo smartphone.

In the #painting “Mr. Pynchon and the Settling of Springfield” by Umberto Romano (1937), see anything weird? pic.twitter.com/akeeW9S3PQ — CC (@CrickettCook) September 25, 2017

Questa aneddoto solleva importanti questioni sulla percezione e sull’interpretazione degli oggetti e degli eventi storici. Come esseri umani, siamo inevitabilmente influenzati dal nostro contesto sociale e culturale. Ciò che potrebbe sembrare ovvio o familiare per noi oggi, potrebbe essere completamente estraneo a un osservatore del passato. I nostri punti di riferimento e le nostre conoscenze influiscono su come interpretiamo il mondo che ci circonda.

Le opere d’arte stesse possono essere soggette a interpretazioni multiple, e spesso gli artisti lasciano intenzionalmente spazio per l’ambiguità e la riflessione. Le opere più significative possono sfidare le nostre aspettative e mettere in discussione le nostre percezioni.

In conclusione, nonostante la tentazione di vedere nelle opere d’arte antiche delle prove di viaggiatori nel tempo o di tecnologie avanzate, è importante considerare il contesto storico e culturale in cui sono state create. Ciò ci permette di apprezzare e comprendere appieno l’intento dell’artista e di evitare interpretazioni errate.

Le opere d’arte sono testimonianze della società e della cultura del loro tempo, e possono offrire uno sguardo prezioso sulla vita e sulle idee del passato. Quindi, invece di cercare di adattare il passato ai nostri concetti moderni, è importante apprezzare le opere d’arte nel loro contesto originale e cercare di comprendere le prospettive e le intenzioni dell’artista.

L’episodio del dipinto di Ferdinand Georg Waldmüller ci ricorda l’importanza di mantenere una mente aperta e di essere consapevoli delle nostre influenze culturali quando interpretiamo il mondo che ci circonda. Non possiamo proiettare le nostre conoscenze e le nostre aspettative attuali su eventi e oggetti del passato senza considerare le differenze storiche, sociali e culturali.

L’arte ci offre l’opportunità di esplorare, riflettere e mettere in discussione la realtà. Può sfidarci a guardare oltre le apparenze superficiali e a cogliere le molteplici sfaccettature della nostra esperienza umana. Quindi, quando ci imbattiamo in quadri intriganti o oggetti misteriosi nel corso della storia dell’arte, è fondamentale abbracciare l’ambiguità e l’incertezza, e cercare di scoprire nuove prospettive e significati.

Infine, il dibattito sulla presenza di un cellulare nel dipinto di Waldmüller serve come stimolo per l’immaginazione e per approfondire la nostra comprensione dell’arte e della storia. La sua natura enigmatica ci invita a porci domande, a esplorare diverse interpretazioni e a rimanere curiosi e aperti alle possibilità. In ultima analisi, è questa apertura mentale che ci permette di apprezzare appieno la bellezza e la complessità dell’arte e di continuare a scoprire nuove prospettive anche nel passato più lontano.