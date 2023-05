Il DNA umano si trova davvero ovunque. E quando diciamo così lo è per davvero. Qualche esempio? Nell’aria, sulle normali superfici, nell’acqua del fiume, sulla spiaggia: da una zona all’altra del Pianeta” L’incredibile scoperta degli scienziati USA è riportata dall’agenzia di stampa ANSA, cui riportiamo i dettagli.

La scoperta, del tutto casuale!

Quando tossiamo, parliamo, andiamo di corpo e facciamo i bisogni il nostro DNA migra dall’interno all’esterno dell’organismo. Può sembrare strano, ma uno studio dell’Università della Florida ha evidenziato che questi gesti consueti comportano la diffusione del DNA, a tal punto che lo troviamo in qualsiasi angolo del Mondo.

Il team di cercatori, seguiti dal professor David Duffy, stava studiando alcune tartarughe marine in via di estinzione in Sud America. Gli scienziati hanno analizzato i loro campioni e successivamente trovato…DNA umano. Nonostante fosse un luogo decisamente remoto e lontanissimo dalle metropoli, era talmente ben conservato da riportare informazioni scientifiche chiare e utili.

Cosa è emerso

Così gli studiosi hanno provato ad analizzare anche altri oggetti intorno a loro. I muri di un edificio, i sassi di un fiume, l’acqua del ruscello. Con grandissimo stupore, hanno scoperto che avevano trovato DNA persino nell’oceano e nelle zone attorno al laboratorio, così come sulle spiagge isolate.

A questo punto, Duffy era così incredulo che ha fatto un test su un’isola remota. Chiamare alcune persone volontarie e vedere come si diffonde.

Prima della prova, come previsto, non c’era DNA umano, ma dopo aver fatto camminare a piedi nudi i volontari, i ricercatori lo hanno recuperato dalle impronte lasciate sulla sabbia dagli stessi partecipanti. Insomma, anche una semplice camminata senza scarpe né calze può lasciare tracce di noi esseri umani.

Non parliamo poi di zone densamente popolate dove le tracce possono essere davvero dappertutto, anche in luoghi impensabili. Questo la dice lunga su come certe particelle si diffondano nella Terra.