Lo schermo tra i più piccini sembra essere sempre più diffuso. I bambini passano con i dispositivi dai 53 minuti entro i 12 mesi di età e fino a 150 (due ore e mezzo al giorno) entro i 3 anni. Sono dati sbalorditivi, poiché questo intrattenimento crea a loro una vera e propria dipendenza.

Lo studio: crea dipendenza!

La Jama Pediatrics ha svolto questa indagine nello Stato di New York, prendendo in esame circa 4 mila bebè e le loro famiglie.

Scioccanti i risultati della ricerca, che superano dell’87% i limiti indicati dall’American Academy of Pediatrics, che raccomanda di evitare l’utilizzo dei dispositivi ai bambini sotto i 18 mesi e per non più di un’ora tra i 2 e 5 anni.

Come si è svolta la ricerca

Il tutto si è svolto suddividendo i piccolini in due gruppi, in base a come il tempo di esposizione ai devices: è cresciuto dagli 1 ai 3 anni. Nel primo gruppo, con un incremento minore, il tempo è cresciuto da 51 minuti al giorno a un’ora e 47 al giorno. Nel secondo , invece, si è passati da 37 minuti al giorno a 4 ore al giorno.

Secondo la ricerca, bambini cresciuti con genitori con un grado di istruzione più elevato, e le figlie femmine, avevano meno probabilità di appartenere al secondo gruppo, mentre i primogeniti erano inclusi con maggiori probabilità.

I passi successivi

I ricercatori hanno diviso il campione in percentili, un metodo statistico per confrontare una misura con i valori normali della popolazione. Essi si basano solo sul tempo trascorso con i dispositivi. I risultati complessivi sono stati che i bambini con genitori aventi un diploma o equivalente, ricadevano nel decimo percentile, ovvero quello per il maggior tempo trascorso davanti allo schermo.

La soluzione a questo problema

Ma una soluzione ci sarebbe: la ricerca ha attribuito il merito a questa escalation di ore trascorse davanti ai dispositivi a una scarsa socializzazione. Sarebbe dunque opportuno che i figli piccoli venissero spinti verso delle attività extrascolastiche, oppure verso nuove amicizie “reali” e non sempre virtuali