Le dighe, grandi opere idrauliche da sempre esistite, potrebbero essere un’ottima soluzione per alleviare la sete dei campi coltivati dell’intero Pianeta. Basti pensare che, se venissero usate per immagazzinare acqua in modo corretto, potrebbero fornire risorse sufficienti ad irrigare i raccolti per oltre 600 milioni di persone.

Lo studio

I ricercatori, guidati dal professor Rafael Schmitt, Post Doc al Natural Capital project and the Woods Institute for the Environment, hanno analizzato la quantità di acqua dolce nei corpi idrici superficiali e sotterranei generata e rinnovata dai cicli naturali. Inoltre, han studiato pure il fabbisogno idrico dei terreni che son normalmente destinati all’agricoltura.

Il risultato è davvero sorprendente: se tutte le 3.700 dighe studiate fossero sfruttate per bene anche per l’irrigazione, gli Autori del Paper stimano che potrebbero fornire acqua sufficiente per sfamare 641 milioni di persone, oltre 10 volte l’Italia!

Le controindicazioni

Ma non è tutto oro quel che luccica. Nonostante il potenziale offerto dalle dighe, tuttavia, i ricercatori mettono in guardia su diverse controindicazioni. Non sarebbero a ogni modo la vera risoluzione del problema.

Una cosa tutt’altro che trascurabile sarebbe l’impatto ambientale. La modifica sostanziale di rii e corsi d’acqua, nonché sommersione di piante e flora, potrebbe recare danno notevoli.

Ma non è tutto. Il modello tiene pure conto del lato economico. Esso richiederebbe comunque costi elevati legati alla necessità di convogliare l’acqua verso campi agricoli lontani, anche decine di chilometri. Insomma, vere e proprie mega opere idrauliche.

Le alternative ci sono?

Soluzioni alternative e più rispettose dell’ambiente sarebbero le seguenti: