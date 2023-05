L’agenzia federale statunitense NOAA, che si occupa di oceanografia, meteorologia e climatologia, ha scoperto una cosa estremamente grave. Il livello di acidità raggiunto dalle acque dell’Oceano Pacifico sta letteralmente liquefacendo il guscio dei granchi.

Cos’è l’acidità degli oceani

Ricordiamo che l’acidità degli oceani è un grosso problema mondiale, che coinvolge le acque di tutto il mondo. La continua immissione di anidride carbonica da parte dell’uomo sta alterando profondamente snche la qualità delle acque planetarie.

Per acidificazione si intende che la CO2 aumenta il pH degli strati superficiali, fino a renderli decisamente poco vivibili per le specie marine.

Ma la scoperta incredibile è che viene alterato anche il pH delle Deep Waters, ovvero 200 o 500 metri al di sotto della superficie!

Questo è l’habitat di molti granchi e tale acidificazione sta comportando gravissimi danni per il loro scheletro.

Lo studio

Dal 2016 è attivo uno studio sulla specie di granchi Metacarcincus magister, conosciuti come granchio Dungeness, che ha rilevato un degradamento del carapace degli esemplari larvali, talmente grave da recare danno agli organi sensoriali dei crostacei.

Gli animali sono dunque più esposti agli attacchi dei predatori, e le loro capacità di galleggiare, muoversi e nutrirsi sono compromesse.

La conseguenza dell’assorbimento di quantità sempre maggiori di anidride carbonica dall’atmosfera, è il pH più acido dell’ecosistema marino: la CO2 causa una serie di reazioni chimiche che generano grandi quantità di ioni di idrogeno, diminuendo il pH dell’acqua di mare, anche a livello locale, rendendola più acida.

Le conclusioni

Alla luce di ciò, ancora una volta dobbiamo evidenziare il fatto che le attività umane danneggiano seriamente non solo l’atmosfera, ma tutta la biosfera. Stiamo parlando quindi delle riserve acquatiche, dei ghiacci, delle foreste e adesso addirittura delle profondità oceaniche.

Quando pensiamo che l’umanità ha impatto solo su alcuni settori stiamo sbagliando. Anche zone remote del pianeta Stanno cominciando a sentire gli effetti nefasti dell’umanità.