Se il complesso sistema dell’AMOC, che comprende anche la Corrente del Golfo che tempera le coste europee, dovesse rallentare ulteriormente o addirittura fermarsi, gli effetti sarebbero avvertibili su scala mondiale. Potremmo presenziare a un raffreddamento rapido e marcato dell’Europa e dell’Italia, con temperature invernali molto più basse rispetto a quelle riscontrate in periodi storici come la Piccola Era Glaciale. Un tale scenario sarebbe catastrofico.

Abbiamo utilizzato l’intelligenza artificiale per generare le immagini che vi presentiamo, raffiguranti un inverno milanese caratterizzato da neve e gelo per l’intera stagione. Un clima estremamente freddo, intrappolato nella Valle Padana, potrebbe creare quello che viene definito come un cuscino d’aria fredda. Di conseguenza, potremmo riscontrare temperature minime anche inferiori ai -20°C, valori che supererebbero i record storici registrati dalla stazione meteorologica di Milano Brera.

