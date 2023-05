Un possibile divieto di selfie a Hallstatt

Data l’enorme ondata di turismo che “si abbatte” su Hallstatt, la comunità locale ha iniziato a risentire fortemente dell’imponente massa di persone che quotidianamente si riversa in un paese tanto piccolo. Per cercare di arginare gli effetti collaterali del turismo di massa, il sindaco Alexander Scheutz ha recentemente preso una decisione radicale.

Per dissuadere i visitatori dall’affollare il “belvedere” più gettonato, punto panoramico prediletto per gli scatti fotografici, ha optato per l’erezione di barriere temporanee per ostruire parzialmente la vista. Questa misura, tuttavia, non è durata molto. Le ostruzioni sono state rapidamente rimosse a seguito di proteste e polemiche.

Ora, si valuta un’altra soluzione potenziale: un divieto di farsi selfie nella zona più popolata di Hallstatt. Sebbene tale misura possa sembrare estrema, potrebbe rappresentare un passo necessario per tentare di frenare il flusso turistico e preservare la serenità e il carattere autentico di questo splendido angolo d’Austria.

L’equilibrio tra gli interessi economici degli operatori turistici e la qualità della vita dei residenti resta comunque un dilemma delicato. Perciò, chiunque fosse interessato a visitare il paese che ha ispirato Frozen, consigliamo di affrettarsi… prima che vengano vietati definitivamente foto e selfie a Hallstatt.

Le foto che seguono sono state tutte ottenute da www.dreamstime.com