La Lombardia è attualmente sotto l’incudine di condizioni meteorologiche instabili. La pioggia si è fatta strada nell’agenda giornaliera, soprattutto per coloro che vivono vicino alle montagne.

In particolare, le città di Milano e l’area circostante, Bergamo, Brescia, nonché le zone di Cremona e Mantova, hanno assistito a una serie di temporali. Queste aree mostrano tuttavia un andamento più irregolare delle precipitazioni. Questa apparente instabilità può sorprendere, ma è effettivamente la norma per questo periodo dell’anno.

Cambiamenti nel clima

Il clima sta dando segnali diversi da quelli a cui eravamo abituati. Non stiamo assistendo a un caldo eccessivo, con temperature che raramente superano i 30 gradi Celsius. D’altro canto, le precipitazioni sono diventate più frequenti.

Dopo un mese di maggio particolarmente piovoso, sembra che l’inizio di giugno stia seguendo lo stesso schema. Osserveremo se le tendenze meteorologiche a medio termine confermeranno questo modello.

Quando si prevede il caldo estivo?

Al momento, possiamo rassicurare i nostri lettori con notizie positive. Non si prevedono ondate di calore intenso. Questa fase di tempo instabile dovrebbe persistere per qualche tempo e, dopo l’inizio di giugno, potrebbe iniziare un periodo più lungo di maltempo.

Queste previsioni sono ancora incerte e non del tutto affidabili. Tuttavia, è importante notare che la riluttanza dei modelli meteorologici a confermare questa tendenza è significativa. Sappiamo che le previsioni a medio termine possono essere imprecise, ma in questo caso l’errore non sembra essere significativo.

In sintesi, possiamo stare tranquilli: non si prevede un caldo intenso né la formazione di anticicloni africani per il momento. Questo è un cambiamento positivo rispetto all’anno scorso, quando faceva già molto caldo a fine maggio e all’inizio di giugno.

Conclusione

La Lombardia sta affrontando un periodo di clima molto variabile, con frequenti piogge, in particolare nelle aree montuose. Città come Milano, Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova hanno subito vari temporali, sebbene in queste aree le piogge siano un po’ più irregolari. Nonostante ciò possa sembrare insolito, è in realtà una condizione normale per questo periodo dell’anno.

Non si prevedono ondate di calore eccessivo e le temperature raramente superano i 30 gradi Celsius. Si prevede che questo clima instabile continuerà per un po’, e potrebbe iniziare un periodo più lungo di maltempo dopo l’inizio di giugno.

Tutto sommato, possiamo aspettarci un caldo moderato, senza la minaccia di anticicloni africani nel prossimo futuro. Questa tendenza rappresenta un cambiamento positivo rispetto all’anno scorso, quando a fine maggio e all’inizio di giugno faceva già molto caldo.