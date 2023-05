La Protezione Civile locale ha già emesso un’allerta meteo rossa, preannunciando condizioni meteorologiche avverse.

Ciclone in arrivo: la previsione della Protezione Civile

A partire dalle prime ore di lunedì 15 maggio, un’area ciclonica intensa si prevede che colpirà la Sicilia, portando maltempo soprattutto nelle regioni occidentali.

Precipitazioni intense e temporali

Le previsioni meteo indicano precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulate che potrebbero essere rilevanti. Non si escludono rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e possibili grandinate.

Venti forti e mareggiate

Si attendono venti forti o di burrasca con raffiche di burrasca forte provenienti dai quadranti occidentali, che successivamente ruoteranno dai quadranti meridionali. Le condizioni marine saranno altrettanto avverse, con mareggiate lungo le coste esposte.

Attivazione dei Piani di Protezione Civile

A fronte di queste previsioni, gli enti locali e in particolare i sindaci sono invitati a mettere in atto le azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione civile.

Le fasi operative e il sistema GECoS

Le fasi operative dovranno essere attivate tramite il sistema GECoS. In base alle criticità presenti sul territorio, le autorità locali di protezione civile possono attivare fasi operative con livelli superiori a quelli previsti nell’avviso regionale.

Raccomandazioni alla popolazione

In vista delle condizioni meteorologiche previste, si raccomanda alla popolazione di seguire le indicazioni delle autorità locali e di adottare comportamenti prudenziali per ridurre i rischi legati ai fenomeni atmosferici in arrivo.

