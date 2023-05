Una transizione meteorologica straordinaria si profila all’orizzonte della Lombardia nei successivi 15 giorni. Questo Maggio, inaspettatamente ricco di eventi, prevede un aumento di piogge, burrasche e una freschezza persistente! In sintesi, l’estate dovrà aspettare un po’ di più! E meno male perché siamo in primavera, e gli scorsi giorni si andava sui quasi i 30 gradi.

Due Perturbazioni Significative: ma non solo…

La Lombardia è stata testimone di piogge e temporali che hanno colpito le zone montuose, pedemontane e a volte anche in pianura per gli ultimi tre giorni. Questa tendenza è destinata a continuare. Una perturbazione rilevante si avvicina, portando intense precipitazioni tra la serata di oggi Martedì 9 e la mattina di Mercoledì 10.

La Seconda Perturbazione: Un Evento Unico

La seconda perturbazione è quella che colpisce di più, sia per intensità che per le sue peculiarità. Questa perturbazione si trasformerà in una “goccia fredda” e si sposterà nella nostra regione a partire da Venerdì 12. È quasi incredibile, ma proprio prima del fine settimana, ci sarà un cambiamento di clima tipico dell’autunno, con temperature sotto la media e piogge abbondanti, probabilmente da montagna a pianura. Neve sui monti.

Piogge: Una Nota Positiva

Nonostante queste perturbazioni, teniamo a precisare che non stiamo parlando di un clima autunnale con piogge ininterrotte per 24-48 ore. Questi sono episodi di bassa pressione che portano con sé nubi e piogge frequenti. In altre parole, pioverà spesso, a volte anche intensamente, ma ci saranno anche momenti di schiarita durante tutte le ore del giorno. Un clima decisamente adatto a questo periodo dell’anno. Questo è esattamente come dovrebbe comportarsi l’ultimo mese di primavera!

Maggio si sta comportando bene, fortunatamente

Maggio sta procedendo molto bene. Comprendiamo che molti di voi vorrebbero già iniziare a prendere il sole. Tuttavia, dobbiamo ricordare che la situazione idrica rimane critica anche in Lombardia, almeno nel lungo periodo. E non dobbiamo dimenticare che nei prossimi mesi le piogge saranno probabilmente scarse o comunque irregolari. Quindi è fondamentale che questo mese contribuisca a ripristinare le riserve idriche.