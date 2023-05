Meteo avverso in Toscana che è stata colpita da violenti temporali e grandinate. Il cuore di Firenze, in particolare, è stato investito da un nubifragio che ha trasformato le strade in veri e propri fiumi, ricoprendo l’intera città di un manto bianco di grandine.

Nubifragio a Firenze: Un Scenario di Caos

Furgoni Intrappolati e Sottopassi Allagati

A mezzogiorno, un violento nubifragio ha sommerso Firenze, trasformando le strade in corsi d’acqua e imbiancando i tetti come se fosse caduta una nevicata. I sottopassi si sono allagati, intrappolando auto e furgoni tra l’acqua e la grandine.

L’Intervento dei Vigili del Fuoco

Per fronteggiare l’emergenza, i vigili del fuoco, con il loro nucleo di sommozzatori, sono intervenuti per soccorrere i conducenti bloccati nei loro veicoli. Nonostante l’intensità dell’evento, non si segnalano feriti. La polizia municipale ha prontamente bloccato l’accesso ai sottopassi allagati.

Danni e Allagamenti in Tutto il Comune

Oltre a questa situazione critica, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per una serie di allagamenti di scantinati e abitazioni, nonché per i danni causati dal maltempo. La zona sud-centrale della città è risultata la più colpita.

Il Fenomeno Meteo: Pioggia e Grandine su Firenze

Un violento temporale, accompagnato da pioggia e grandine ha colpito Firenze. Si tratta di un fenomeno meteorologico improvviso e violento, tipico delle condizioni climatiche che possono verificarsi nella città toscana in questa stagione. Anche altre località della Toscana hanno registrato temporali e grandinate, con il meteo che si è mostrato particolarmente avverso, comprese tempeste elettriche lungo la costa.