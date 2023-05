Le condizioni meteo in Sardegna stanno gradualmente migliorando, tuttavia, non mancheranno occasioni per ulteriori temporali pomeridiani da qui alla fine del mese.

I temporali sono legati a quanto accaduto nei giorni scorsi, il ciclone Mediterraneo ha lasciato un’eredità di debole circolazione depressiva e di aria fresca in quota che si scontra con il riscaldamento diurno generando vivaci nubi temporalesche.

Meteo della prima decade di Giugno

Per quanto riguarda la prima decade di Giugno, si prevede l’attenzione sull’anticiclone africano. È molto probabile che ci faccia visita e che dia origine alla prima intensa ondata di caldo dell’anno.

Quanto intensa sarà l’ondata di caldo?

Per quanto intensa sarà l’ondata, lo vedremo nel corso del tempo, al momento possiamo dire che le temperature potrebbero raggiungere o addirittura superare i 35 °C.

Opinioni divergenti sui centri di calcolo internazionali

Attenzione, però, perché non tutti i centri di calcolo internazionali sembrano orientati in questa direzione. Alcuni modelli sembrano propendere più decisamente verso una nuova crisi instabile, se non addirittura perturbata, proveniente dal Nord Europa. Se così fosse, arriverà aria molto fresca che potrebbe scatenare nuovi intensi fenomeni.

Possibili scenari meteo

Ovviamente, al momento è difficile prevedere quale delle due ipotesi prevarrà. Quello che possiamo dire è che, a nostro avviso, il mese di Giugno sarà comunque molto variabile, con picchi in entrambe le direzioni.

Meteo Sardegna: conclusioni

In conclusione, la meteo Sardegna sta lentamente evolvendo verso l’estate, con la probabile visita dell’anticiclone africano e la previsione di temperature che potrebbero superare i 35 °C. Tuttavia, occorre prestare attenzione a possibili scenari alternativi.