La Sardegna, in questo mese di maggio sta sperimentando un andamento meteorologico che potrebbe essere classificato come tra i più avversi della stagione primaverile. Questa previsione era stata fatta dopo un attento monitoraggio delle dinamiche atmosferiche connesse al vortice polare, che sembravano destinate a influenzare in modo significativo il clima primaverile, e forse anche parte dell’estate.

Il Condizionamento del Vortice Polare: Maggio sotto Assedio

Un Mese di Maggio Molto Piovoso

Il mese di maggio si sta rivelando come uno dei periodi più piovosi dell’anno, condizione che si è verificata più volte negli ultimi decenni. Questo è il risultato del condizionamento del vortice polare, che sta esercitando il suo effetto più intenso proprio in questo mese.

Un Fine Settimana da Monitorare con Attenzione

In particolare, sarà importante seguire l’evoluzione del meteo durante il fine settimana, quando un potente vortice di bassa pressione si svilupperà tra il Nordafrica e le parti occidentali della Sardegna. Questo fenomeno potrebbe portare a piogge abbondanti, soprattutto nella giornata di sabato.

Possibili Temporali Violenti

Per il momento, non è possibile fornire dettagli previsionali precisi. Tuttavia, se le ultime interpolazioni modellistiche dovessero confermarsi, potrebbero verificarsi localmente dei temporali molto intensi.

Prime Indicazioni di un Fine Settimana Difficile

Nonostante sia ancora troppo presto per entrare nei dettagli previsionali, cominciano ad emergere segnali che indicano che il quadro meteorologico del fine settimana potrebbe essere particolarmente difficile. Continueremo a seguire l’evoluzione della situazione e forniremo ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni. Nel frattempo, la fase di instabilità che ci ha colpito da qualche giorno continuerà.