Il meteo Sardegna ci porta un aggiornamento critico: l’area orientale dell’isola, in prossimità di Dorgali e quella ad est del Massiccio del Gennargentu, famose per la loro vulnerabilità ai venti di scirocco, stanno vivendo piogge eccessive. Le stazioni meteo della zona segnalano un accumulo di pioggia di ben 300 millimetri in meno di 48 ore.

Situazione nelle aree interne e nel Nuorese

Nelle aree interne della Sardegna sta piovendo intensamente, sebbene con minore intensità rispetto alla zona orientale. Durante la notte, nubifragi hanno colpito fino al sud sassarese.

La situazione nel Nuorese è particolarmente critica, con alcune stazioni meteo prossime a Dorgali che ha ricevuto 300 millimetri di pioggia. L’attenzione è rivolta al fiume Cedrino, le cui acque stanno salendo pericolosamente. Inoltre, la circonvallazione a valle del paese e la galleria che conduce a Cala Gonone sono in condizioni preoccupanti.

Segnalazioni e consigli della sindaca di Dorgali

La sindaca di Dorgali, Angela Testone, ha rilasciato un comunicato per invitare i suoi concittadini a fare attenzione. L’attenzione è rivolta non solo al fiume Cedrino, ma anche alle strade del paese, dove è caduta un’abbondante quantità di pioggia. I tecnici dell’Anas sono intervenuti in via preventiva per liberare un canale pieno d’acqua all’interno del tunnel che da Dorgali porta a Cala Gonone.

La Protezione Civile sta monitorando attentamente la situazione. Si raccomanda ai cittadini di evitare sottopassi e sottovia, poiché potrebbero allagarsi improvvisamente. Si consiglia inoltre di moderare la velocità di guida a causa della visibilità ridotta e del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia.

Interventi dei Vigili del fuoco

Intanto, sulla strada che da Nuoro conduce al monte Ortobene, i Vigili del fuoco sono intervenuti per liberare la carreggiata da rami caduti e pietre rotolate dai costoni.

Il meteo Sardegna continua a essere monitorato con attenzione, con l’attenzione rivolta alle zone più colpite dall’ondata di maltempo.