La Sardegna ha recentemente subito un insolito, per il periodo dell’anno, episodio meteorologico: un’ondata di temporali intensi, concentrata principalmente nel pomeriggio del 25 maggio, ha portato con sé grandinate eccezionali. Questi temporali si sono distinti per la loro gravità, avendo prodotto, in diverse località dell’isola, nubifragi rilevanti, con accumuli di precipitazioni oltre i 50 mm in circa un’ora.

Temporali e Grandinate: un meteo che lascia il segno

Gli effetti immediati del maltempo

La città di Alghero è stata colpita da un acquazzone intenso, con le usuali e persistenti problematiche legate agli allagamenti. Nonostante si preveda un calo dell’attività temporalesca nelle prossime ore, la situazione rimane critica, soprattutto nelle aree interne dell’isola e durante le ore pomeridiane, a causa delle nubi in evoluzione diurna.

Una grandinata che blocca le strade

La grandine ha generato non pochi problemi, soprattutto in termini di viabilità. La Statale 131 a Campeda ha subito interruzioni, mentre la Gallura è stata l’area più colpita. Tuttavia, anche alcuni centri del Sud Sardegna hanno vissuto lo stesso fenomeno, con chicchi di grandine che hanno imbiancato le strade.

I danni all’agricoltura

La grandine e la pioggia torrenziale, accompagnate da raffiche di vento, hanno investito soprattutto il centro e il nord Sardegna, in particolare la Gallura, con il comune di Calangianus particolarmente colpito. L’intensa precipitazione, durata all’incirca un’ora, ha provocato rallentamenti stradali a causa della scarsa visibilità e della superficie stradale bagnata. I vigneti e gli alberi da frutto hanno subito danni notevoli, colpiti da grossi chicchi di grandine.

Automobilisti in difficoltà

La problematica più rilevante riguardava la Statale 131, in prossimità dell’altopiano di Campeda, dove la carreggiata è stata completamente coperta dalla grandine come dopo una nevicata. Gli automobilisti sono stati costretti a guidare con estrema cautela. Molti, inclusi i camionisti, hanno scelto di fermarsi nelle aree di sosta, attendendo condizioni meteo più favorevoli. Nonostante non siano state segnalate richieste di intervento ai vigili del fuoco o alla polizia stradale, i disagi per chi era in viaggio sono stati significativi.

Anche il Sud Sardegna ha avuto la sua dose di grandine, con alcuni comuni come Gonnosfanadiga, che sono stati letteralmente “imbiancati”. Resta in attesa di ulteriori aggiornamenti per comprendere l’evoluzione della situazione meteo.

