Il miglioramento delle condizioni meteo nelle ultime giornate sta avvenendo come previsto, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Tuttavia, le previsioni indicano un possibile ritorno dell’instabilità atmosferica nella prossima settimana.

Il ritorno dell’alta pressione subtropicale

Temperature in aumento

Grazie al ristabilimento di un promontorio di alta pressione di origine subtropicale, la Sardegna sta vivendo un assaggio di clima estivo. Le temperature massime, infatti, potrebbero raggiungere o sfiorare i 30°C in alcune aree della regione, portando valori tipici della stagione estiva.

Instabilità in arrivo

Nonostante il miglioramento del tempo, i modelli meteorologici internazionali prevedono un possibile ritorno dell’instabilità atmosferica. Già all’inizio della settimana entrante, un piccolo vortice di bassa pressione potrebbe attraversare il Mediterraneo, favorendo lo sviluppo di temporali.

Un possibile peggioramento nella seconda metà della settimana

Aria fresca da nord

Nella seconda metà della prossima settimana, un’ondata di aria fresca proveniente da nord potrebbe confluire sul Mediterraneo, alimentando un’ampia area di bassa pressione. Questa situazione meteo aumenterebbe significativamente l’instabilità atmosferica sulla Sardegna.

Fenomeni temporaleschi e calo delle temperature

In caso di marcata instabilità, la regione potrebbe essere interessata da fenomeni meteorologici intensi, come temporali accompagnati da forti rovesci di pioggia e possibili grandinate. Il calo termico associato a questa situazione meteo porterebbe un ritorno del fresco, allontanando la percezione di clima estivo.

Conclusione

L’attuale miglioramento del meteo in Sardegna, con cieli sereni e temperature in aumento, potrebbe rivelarsi illusorio. Le previsioni meteorologiche indicano infatti un possibile ritorno dell’instabilità atmosferica nella prossima settimana, con fenomeni temporaleschi e un calo delle temperature. Pertanto, è importante tenersi aggiornati sulle previsioni meteo per la regione e adottare le dovute precauzioni.