L’esondazione del Seveso è un fenomeno naturale che ha segnato la storia di Milano. Il fiume Seveso, che attraversa la città, è stato più volte protagonista di esondazioni storiche che hanno avuto un impatto significativo sulla vita dei milanesi.

Premettiamo che al momento non vi sono esondazioni del Seveso in atto e nemmeno previste.

Il Fiume Seveso: Un Corso d’Acqua dal Comportamento Imprevedibile

Il fiume Seveso nasce nelle Prealpi e attraversa Milano per poi sfociare nel fiume Lambro. È un corso d’acqua caratterizzato da una notevole variabilità del suo regime idrologico, che può portare a esondazioni improvvisate in caso di piogge intense.

Esondazioni Storiche del Fiume Seveso

Le esondazioni storiche del fiume Seveso hanno caratterizzato la vita di Milano in diverse occasioni. Tra le più note, quella del 1884, che causò danni ingenti alla città e costrinse all’evacuazione di numerosi abitanti. Un’altra esondazione memorabile è quella del 1976, quando il fiume raggiunse un’altezza di 2,75 metri, provocando danni per milioni di lire e mettendo in ginocchio interi quartieri della città.

Il Fiume Seveso Oggigiorno: Un Fiume Interrato

Oggi, il fiume Seveso è in gran parte interrato. Questa decisione è stata presa alla fine dell’Ottocento per prevenire future esondazioni. Tuttavia, nonostante l’interramento, il Seveso non ha smesso di rappresentare una minaccia in caso di piogge eccezionali. Infatti, nel 2002, a causa di un’intensa precipitazione, il fiume è nuovamente esondato, causando notevoli disagi.

Le Misure di Prevenzione e Mitigazione del Rischio Esondazione

Nell’ultimo secolo, sono state adottate diverse misure per prevenire e mitigare il rischio di esondazione del fiume Seveso. Queste includono l’installazione di sistemi di allerta precoce, la costruzione di bacini di laminazione per trattenere l’acqua in eccesso e la pianificazione urbanistica mirata a ridurre la vulnerabilità delle aree a rischio.

Conclusione

Le esondazioni del fiume Seveso a Milano rappresentano un esempio emblematico di come i fenomeni naturali possano influenzare la vita delle città. Nonostante le numerose misure di prevenzione e mitigazione adottate, il Seveso interrato rimane una sfida per la sicurezza e la resilienza della città di Milano. L’esondazione del Seveso e le sue esondazioni storiche continuano ad essere un punto di riferimento nella memoria collettiva della città.