Il meteo per l’estate 2023 sta delineando un quadro interessante. Ci troviamo davanti all’ipotesi di un’estate più calda della media e con precipitazioni nella norma. Ma, ci chiediamo, e se il trend di Maggio, così fresco e piovoso, dovesse prolungarsi per tutta l’estate?

L’estate di sempre e l’eccezione alla regola

L’estate è la stagione del sole e del caldo, protagonisti indiscussi del periodo estivo, molto probabilmente anche nel 2023. Ma attenzione, non è sempre così scontato. Ricordiamo le estati del 2014 e del 2018, o il Giugno 2020 e il Luglio 2021. Periodi caratterizzati da intense piogge e temperature piuttosto fresche, a dispetto delle aspettative.

I capricci del clima

Le previsioni meteo stagionali possono essere imprecise. È possibile che l’estate 2023 sia più calda della media, ma non necessariamente estrema. Un clima leggermente più caldo non implica automaticamente un caldo insopportabile. Anzi, è altamente probabile che non ci sarà un’ondata di caldo intollerabile, almeno per quest’anno.

Le piogge intense: non una rarità

Un altro elemento da tenere in considerazione sono le piogge intense. Ricordiamo il bimestre Maggio-Giugno del 2016, che dopo un Inverno modesto e una Primavera anonima, ha visto un’alta frequenza di piogge e temporali. Ma non disperate, amanti dell’estate: una stagione leggermente sopra la media non significa necessariamente che pioverà ogni giorno. Anzi, è probabile che non ripeteremo l’inferno del 2022.

Conclusioni: una possibile estate piovosa?

Le dinamiche meteo-climatiche possono riservare sorprese. Non è da escludere un’estate più piovosa del solito, specie considerando il trend attuale. In ogni caso, è importante ricordare che le previsioni meteo stagionali sono un’indicazione generale e possono subire variazioni. Perciò, amanti del sole, non disperate ancora: l’estate 2023 potrebbe riservarvi delle sorprese!

In conclusione, l’estate piovosa non è un’ipotesi da scartare a priori. Di certo, la Lombardia (e non solo) dovrà prepararsi a un’estate che potrebbe essere più umida del solito. Ma, come sempre in fatto di meteo, l’unica certezza è l’incertezza. Fino ad allora, possiamo solo aspettare e vedere cosa ci riserva l’estate 2023.

Meteo Lombardia: E se ora piovesse tutta l’Estate?! Lo scopriremo solo vivendo.