Le condizioni meteo in Lombardia si presentano tipiche del periodo. Una fase meteorologica contraddistinta da un discreto anticiclone di matrice ibrida permette lo sviluppo di frequenti temporali nelle zone alpine e pedemontane.

Un transito di una piccola goccia fredda ha innescato tra la serata del Mercoledì 24 e il pomeriggio del Giovedì 25, piogge e temporali con una certa diffusione. Vediamo ora cosa ci aspetta nella nostra regione e quando si prevede l’arrivo del caldo.

Stabilità meteo ancora distante

La stabilità meteo risulta ancora lontana, dovuta a una piccola goccia in una cosiddetta palude barica. Abbiamo già affrontato tale fenomeno, ovvero trovarsi a metà strada tra perturbazioni e anticicloni. Non carne, non pesce, un tempo ibrido con possibilità di improvvisi temporali.

Quando arriverà l’anticiclone africano, tipico dell’estate, temuto per le sue alte temperature e afa opprimente? Si intravede già una data o ancora non si ha una previsione?

L’anticiclone africano rimane distante

Fortunatamente, al momento, non ci sono le condizioni per l’arrivo di questa figura di alta pressione nei nostri cieli. In altre parole, sole indisturbato e caldo intenso dovranno attendere ancora per un po’.

E’ molto probabile che non ci influenzi almeno fino ai primi di Giugno. Le tendenze meteo in nostro possesso indicano che il prossimo mese potrebbe risultare leggermente più caldo della media ma principalmente umido, quindi con piogge abbastanza frequenti.

Lombardia e le condizioni meteo

Ciò significa che gli anticicloni non riuscirebbero a coinvolgere appieno la Lombardia e quindi non garantiranno giornate soleggiate per troppo tempo. Al contrario, la nostra area sarà spesso interessata da gocce fredde in transito in quota.

Condizioni meteo instabili

Senza addentrarci in dettagli tecnici, queste condizioni meteo spesso instabili porteranno allo sviluppo di improvvisi acquazzoni, non solo sulle Alpi, ma occasionalmente anche in pianura.

Riassunto meteo Lombardia

In conclusione, la meteo Lombardia presenta condizioni instabili per il periodo con l’arrivo del caldo previsto non prima dei primi di Giugno.