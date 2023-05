La Lombardia, dopo le ondate di calore precoci si prepara a un cambio di scenario. Gli esperti prevedono un decalogo di giorni senza temperature elevate, contraddistinto da frequenti precipitazioni. Una novità che spiazza e che contrasta con la tendenza climatica degli ultimi anni.

Un Periodo di Piogge Costanti: L’Anticipo del Maltempo

Le proiezioni meteorologiche indicano che la Lombardia avrà un periodo prolungato di precipitazioni. Nonostante ciò, non si prevede un clima autunnale con pioggia continua, ma un meteo tipicamente primaverile con precipitazioni intermittenti.

Queste piogge, invece di essere viste come un inconveniente da taluni, dovrebbero essere considerate un vantaggio, anzi una salvezza dal disastro ambientale. L’estate, notoriamente calda, richiede una buona riserva idrica, e queste precipitazioni possono contribuire a dare una tale riserva. La loro importanza non può essere sottovalutata.

Aspettando l’Estate: Il Caldo si Fa Desiderare

La previsione è chiara: non ci saranno ondate di calore per un po’ di tempo. Le proiezioni indicano che le temperature elevate rimarranno assenti per almeno i prossimi 10-15 giorni. Questa è una buona notizia per coloro che faticano a sopportare il calore intenso.

Per contestualizzare, ricordiamo che oltre trenta anni fa non era usuale avere temperature di 30 gradi in questo periodo dell’anno in Lombardia. Questo livello di calore solitamente si raggiungeva verso la fine di giugno o l’inizio di luglio. Tuttavia, negli ultimi anni, abbiamo assistito a un anticiparsi di queste temperature, con picchi di calore che si verificavano già ad inizio maggio, e in alcuni casi, addirittura in aprile.

Un Cambiamento Positivo e Necessario

Quest’anno, però, le cose stanno andando diversamente! Probabilmente, non ripeteremo il trend degli anni passati. E, osiamo dire, dovremmo accogliere questo cambiamento con favore. Però, dovremmo citare anche un maggio freddo e piovoso in annate recenti, come fu il 2019. Ma gli fece seguito una stagione estiva molto calda, ma niente a che vedere con quella del 2022.

Ora come ora serve tanta pioggia. La situazione idrica della Lombardia è ancora instabile. Non c’è ancora raggiunto un livello di sicurezza idrica. Insomma, gli amanti del bel tempo e del sole dovranno sopportare per almeno due settimane condizioni meteo affini alla stagione, e diciamolo, evviva un po’ di normalità climatica.