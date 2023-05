L’attuale situazione meteorologica in Lombardia si presenta abbastanza definita per i prossimi giorni. Come abbiamo illustrato nei precedenti approfondimenti, la nostra regione si trova sotto l’influenza di un particolare fenomeno meteorologico, noto come ‘palude barica’. Questo termine si riferisce a una condizione in cui non si registrano significative variazioni di pressione o disturbi atmosferici organizzati.

Il meteo in Lombardia: che cosa aspettarsi?

Per la Lombardia, questo significa che la probabilità di temporali frequenti è piuttosto alta. Procediamo con l’esaminare le zone specifiche della Lombardia dove esiste un maggior rischio di questi eventi meteorologici.

Aree geografiche a rischio

Le regioni maggiormente esposte ai temporali sono tipicamente quelle ad alta orografia, come le Alpi, i fondovalle e le zone pedemontane adiacenti. Non è raro che, in situazioni simili, i temporali si estendano fino alle pianure circostanti nelle valli e nella parte alta della Pianura Padana. In effetti, le regioni di alta pianura sono spesso più soggette a temporali rispetto a quelle di bassa pianura.

Il nostro compito è far notare ai lettori che i temporali sono un fenomeno meteorologico complesso e spesso imprevedibile. Più che di previsioni dettagliate, è corretto parlare di rischio temporalesco, in particolare nelle zone di orografia complessa. Tuttavia, considerata l’attuale situazione barica europea, la presenza di frequenti temporali in Lombardia nei prossimi giorni non è affatto impensabile. È un evento con il quale potremmo dover convivere per un certo periodo.

Quando arriverà la stabilità?

Non si intravede, per il momento, un periodo di alta pressione stabile e diffusa in Lombardia. Questo suggerisce che l’attuale pattern meteorologico potrebbe persistere per un po’ di tempo. Potrebbe sembrare un’estate d’altri tempi, anche se ci troviamo ancora alla fine di Maggio e stiamo per entrare nel mese di Giugno. L’attuale periodo estivo sembra iniziare abbastanza tranquillo.

Non si prevedono pressioni atmosferiche anormalmente alte o invasivamente basse. Se dovessero verificarsi cambiamenti repentini delle condizioni meteorologiche, saremo certamente in grado di informarvi con precisione. Vi incoraggiamo a seguire i nostri aggiornamenti quotidiani sulle condizioni meteorologiche.