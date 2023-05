La Lombardia sta vivendo un periodo climatico decisamente inusuale: nonostante ci troviamo in Maggio, sembra quasi di essere in Autunno. Questo mese, tipicamente caratterizzato da abbondanti piogge nella regione, quest’anno si presenta con un quadro atmosferico imprevedibile e a tratti freddo, molto simile a quello autunnale. Il meteo sembra essersi dimenticato della stagione in cui ci troviamo.

Un Anomalo Andamento Meteorologico

Un Flusso di Precipitazioni Ininterrotto sulla Lombardia

La Lombardia si trova sotto un flusso continuo di piogge e temporali. Ciò non significa che le nubi e le precipitazioni saranno presenti 24 ore su 24. Al contrario, stiamo assistendo a un andamento climatico tipico della primavera, con acquazzoni intervallati da momenti di schiarite, a volte anche prolungate. Tuttavia, il contesto rimane generalmente fresco e umido, talvolta addirittura quasi freddo, con temperature massime che raramente superano i 20 gradi nel corso del pomeriggio.

Un Clima Insolitamente Freddo: Nessun Segno di Calore

In presenza di un modello meteorologico come quello attuale, non sorprende che il clima sia piuttosto fresco. Le temperature, almeno per i prossimi 5-7 giorni, rimarranno al di sotto della media, specialmente durante le ore più calde della giornata. L’assenza di sole e l’abbondanza di nubi inibiscono l’aumento delle temperature.

Un Beneficio per le Riserve Idriche

Nonostante l’inconveniente per chi ama il calore, questo clima è una benedizione per le falde acquifere. Non preoccupatevi, però: l’estate arriverà come sempre, portando con sé calore e sole. Dopotutto, la stagione estiva non delude mai e siamo sicuri che anche quest’anno non mancherà di farlo.

Previsioni per il Prossimo Futuro

Al momento, questo mese ci sta dando speranza per un recupero idrico significativo. Tuttavia, il mese di Maggio non è ancora finito: rimane da vedere come si concluderà. In ogni caso, questo periodo ci sta preparando al calore estivo da un punto di vista idrico.