Un ciclone mediterraneo anomalo sta per entrare in scena, influenzando significativamente le condizioni meteorologiche in Lombardia. Questo evento porterà un clima fresco, nuvolosità e un assenza di calore tipico del periodo.

Ciclone Mediterraneo: effetti sulla Lombardia

La presenza del ciclone, anche se più influente nel Sud, avrà ripercussioni anche sulla Lombardia, in particolare nelle province orientali, prossime al fiume Po, dove sono previsti piogge e temporali frequenti.

Il ciclone in dettaglio

In termini di tendenze meteorologiche a medio termine è sicuro che non ci sarà caldo fino a quando il ciclone continuerà a richiamare l’aria fredda proveniente da nord-est. Le temperature rimarranno costantemente sotto la media, in particolare nel pomeriggio, quando il sole fatica a farsi strada tra le nuvole. Questa situazione è decisamente atipica per il mese di maggio, rendendolo un mese particolarmente insolito dal punto di vista climatico.

Prospettive per la fine del mese

Per la fine del mese le previsioni indicano un possibile aumento progressivo delle condizioni di bel tempo, seppure in modo differente rispetto all’anno precedente. Infatti, è possibile che l’inizio dell’estate non sia particolarmente caldo. Le tendenze per i prossimi 15-20 giorni non prevedono una grande stabilità meteorologica, in quanto, una volta superato il ciclone, si prevede che il maltempo persista.

Conclusioni e considerazioni

Nonostante le previsioni possano sembrare poco incoraggianti, ci sono alcuni aspetti positivi da considerare.

Benefici del ciclone per la Lombardia

In primo luogo, questa tipologia di fenomeno è vantaggiosa per la Lombardia. Considerando la persistente situazione di siccità nella regione, l’arrivo dell’estate con riserve idriche adeguate è sicuramente un vantaggio. La pioggia frequente di cui si beneficerà nei prossimi giorni sarà quindi un aiuto importante.

La prospettiva estiva

In secondo luogo, nonostante l’inizio potenzialmente fresco, sappiamo che il sole e il calore saranno i protagonisti indiscussi dei prossimi tre mesi. Le recenti estati sono state e saranno sempre caratterizzate da calore e temperature elevate, quindi gli amanti del caldo estivo non rimarranno delusi. Sarà sufficiente attendere ancora qualche settima