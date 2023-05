L’allerta gialla per rischio temporali è stata emessa dalla Protezione Civile per la Lombardia, con la previsione di precipitazioni intense e temporali a carattere locale nel pomeriggio del 11 maggio e nella giornata del 12 maggio 2023. Si raccomanda ai residenti e alle autorità locali di prestare attenzione alle possibili conseguenze dei fenomeni meteo.

Previsioni meteorologiche

Fasi operative del 11 maggio

Nel pomeriggio del 11 maggio si attendono impulsi perturbati sparsi con maggiore probabilità di fenomeni intensi, seppur con bassa probabilità di temporali forti, sulla pianura occidentale e la parte prealpina. In serata è probabile la cessazione delle piogge sui settori di pianura, mentre le precipitazioni persisteranno anche sotto forma di rovesci o temporali locali sui rilievi prealpini centro-orientali.

Fasi operative del 12 maggio

Nella notte del 12 maggio le precipitazioni continueranno su fascia prealpina e pianura orientale, e si estenderanno ovunque nel corso della mattinata, intensificandosi nella seconda parte della giornata e persistendo fino a sera. Nel pomeriggio, le precipitazioni saranno anche di carattere convettivo e temporalesco diffuso, con maggiore possibilità di eventi intensi sulla fascia meridionale della regione, ma con bassa probabilità di temporali forti.

Effetti al suolo e indicazioni operative

Fase di attenzione per i territori

In conseguenza delle previsioni di fenomeni a carattere di rovescio e/o temporale, si chiede ai sistemi locali di protezione civile di attivare una fase operativa minima di attenzione. Ciò significa predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, conformemente a quanto previsto nella pianificazione di protezione civile, per salvaguardare la pubblica incolumità e ridurre i rischi.

Valutazione dei rischi

I presidi territoriali devono valutare l’attivazione e/o il passaggio a fasi operative di livello superiore, in funzione delle valutazioni locali sull’evoluzione degli effetti al suolo e della vulnerabilità del proprio territorio. Si suggerisce di prestare particolare attenzione ai fenomeni che potrebbero determinare pericoli occasionali per la sicurezza delle persone, con possibile perdita di vite umane per cause incidentali.

Possibili conseguenze dei temporali

I temporali previsti possono causare danni a coperture e strutture provvisorie, rottura di rami e caduta di alberi, innesco di incendi e lesioni da fulminazione, problemi per la sicurezza dei voli amatoriali e delle attività svolte sugli specchi lacuali, danni alle colture agricole e alle coperture di edifici a causa di grandinate. Le piogge intense associate ai temporali possono anche causare locali dissesti idrogeologici e problemi sul reticolo idraulico e/o sulle reti di drenaggio urbano, con particolare attenzione alle aree metropolitane.

Monitoraggio e risposta alle emergenze

Centro Funzionale di monitoraggio rischi

Il Centro Funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia assicura l’attività di monitoraggio dell’evoluzione degli eventi meteorologici e degli effetti al suolo, a supporto dei presidi territoriali e delle autorità locali. Saranno rivalutati gli scenari previsionali nella mattinata del 12 maggio e verrà valutata l’emissione di un nuovo documento di allerta.

Segnalazione di criticità

Si richiede di segnalare tempestivamente eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio a seguito dei fenomeni previsti. Le segnalazioni possono essere fatte telefonando al numero verde della Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160 o inviando una mail all’indirizzo: [email protected].

In conclusione, si raccomanda a tutti i residenti e le autorità locali di rimanere in allerta e di seguire attentamente le previsioni meteorologiche e le indicazioni operative fornite dalla Protezione Civile.