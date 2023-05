La situazione meteorologica in Emilia Romagna rimane tesa. Le previsioni per giovedì 11 maggio indicano che l’Allerta Rossa per rischio di inondazioni e frane sarà mantenuta in molte zone. Sebbene le precipitazioni previste per giovedì siano deboli, l’acqua accumulata durante la giornata precedente potrebbe causare ulteriori problemi.

Dettagli dell’Allerta

Allerta Rossa

L’Allerta Rossa rimane attiva nelle zone di pianura e collina di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Questo è dovuto al rischio di inondazioni dei fiumi e corsi d’acqua minori. Inoltre, la stessa allerta è stata attivata per l’alta collina romagnola e la collina bolognese a causa della possibile presenza di frane e dissesti diffusi.

Allerta Arancione

L’Allerta idraulica è stata innalzata da Gialla ad Arancione sulla montagna bolognese, a causa delle piogge previste sul crinale.

Effetti delle Piogge dei Giorni Precedenti

Le intense precipitazioni dei giorni passati hanno creato condizioni particolarmente instabili. Questo rende possibile l’attivazione di frane sui versanti collinari, soprattutto nelle province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna.

Consigli e Precauzioni

In vista di queste condizioni meteorologiche sfavorevoli, è fondamentale adottare comportamenti adeguati per garantire la propria sicurezza. Si raccomanda di evitare di avventurarsi in zone a rischio, soprattutto quelle segnalate con Allerta Rossa.

Futuri Aggiornamenti

L’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in collaborazione con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione. Per ulteriori aggiornamenti, si consiglia di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.