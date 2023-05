L’arrivo dell’Estate 2023 è ormai prossimo. Le previsioni del meteo dell’Aeronautica ci danno un quadro completo di ciò che ci aspetta. Vediamo dunque cosa prospetta il meteo per le prossime settimane, tenendo presente che ci attende il primo evento di caldo estivo.

Previsioni Meteo: 22 – 28 Maggio 2023

Nella prima settimana risale la pressione al Nord Italia, mentre persiste una curvatura ciclonica con condizioni instabili al Centro-Sud. Le precipitazioni mostrano valori superiori alla media climatologica sulle regioni meridionali, ma anche su Sardegna, bassa Toscana, Lazio e rilievi abruzzesi. Al Nord, invece, le temperature rientrano in linea con il periodo.

Previsioni Meteo: 29 Maggio – 4 Giugno 2023

La situazione non presenta variazioni significative rispetto alla settimana precedente. Conseguentemente, i valori precipitativi non mostrano particolari anomalie al Nord, mentre si mantengono al di sopra delle medie al Sud, in Sardegna ed entroterra del Centro. Le temperature al Nord crescono, mentre rimangono generalmente nelle medie attese nel periodo sulle regioni centrali e ancora al di sotto dei range tipici al Sud.

Previsioni Meteo: 5 – 11 Giugno 2023

Per questa settimana, si segnala ancora una moderata curvatura ciclonica sulle regioni centromeridionali, seppur con un segnale più tenue rispetto alla settimana precedente. Le precipitazioni si mantengono in linea con il periodo sul Triveneto e coste romagnole, mentre ritornano sopra la media sul resto del Nord e soprattutto al Centro-Sud.

Previsioni Meteo: 12 – 18 Maggio 2023

Nella quarta settimana, il modello climatologico conferma una tendenza ad ulteriore attenuazione dell’anomalia negativa sul Mediterraneo e quindi su gran parte del nostro paese. Le precipitazioni potranno permanere al di sopra dei valori attesi su tutto il territorio, con maggiore probabilità sulle regioni centrali. Continua il trend di temperature inferiori alla media climatologica sulle regioni centromeridionali e ancora in linea con il periodo al Nord.

In conclusione, l’arrivo dell’Estate 2023 è ormai imminente. Prepariamoci dunque a vivere il primo evento di caldo estivo, come indicato dalle previsioni del meteo dell’Aeronautica.