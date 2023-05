Le previsioni meteo per l’Italia nelle prossime settimane diffuse dall’Aeronautica Militare italiana, mostrano una situazione in continua evoluzione. Tra l’8 e il 28 maggio, si prevedono temperature e precipitazioni in altalena, con periodi più freddi e piovosi alternati a fasi più miti e asciutte. In questo approfondimento analizzeremo le previsioni per le diverse settimane e forniremo informazioni utili per affrontare le diverse condizioni atmosferiche.

Nel seguito la nostra interpretazione, mentre per il bollettino ufficiale potrete consultare il sito web di met

8 – 14 Maggio 2023

Il Mediterraneo è interessato dal transito di un treno di perturbazioni atlantiche. In questo contesto, le precipitazioni risultano superiori alla norma del periodo al Nord-Est, al Centro-Sud e sulla Sicilia, rimanendo in linea con il periodo al Nord-Ovest e sulla Sardegna. Valori di precipitazione che si prospettano anche significativi sulle aree interne del Centro. Le temperature, sui settori sopramenzionati, risultano inferiori alla media climatologica.

15 – 21 Maggio 2023

Nella seconda settimana prevale un flusso mite e umido da ovest. Probabile quindi della variabilità ma con quantitativi pluviometrici generalmente nella norma del periodo. Le temperature continuano a rimanere al di sotto dei valori tipici per il periodo, salvo essere in linea sulla Sardegna.

22 – 28 Maggio 2023

Possibili fasi asciutte caratterizzate da alta pressione. Infatti, le temperature risalgono mostrando valori superiori alla media climatologica al Nord, su Isole Maggiori e regioni tirreniche. Precipitazioni che rientrano in linea con il periodo.

29 Maggio – 4 Giugno 2023

Molta incertezza su quello che sarà lo scenario più probabile per questa settimana. Infatti, i valori precipitativi e il campo termico mostrano un segnale debole e incerto.

Il carattere caotico dell’atmosfera comporta che le previsioni meteorologiche con indicazioni di dettaglio sull’evoluzione del tempo in singole località (previsioni di tipo classico), possano estendersi temporalmente solo a pochi giorni; oltre tale termine la previsione risulta inaffidabile.

Le previsioni a lunga scadenza costituiscono l’ultima frontiera della meteorologia nel settore delle previsioni operative. Sono il risultato di una filiera articolata di processi che sono resi possibili grazie all’impiego di potenti calcolatori elettronici, di complessi modelli fisico-matematici che simulano più volte contemporaneamente (ensemble) il comportamento del sistema atmosfera-oceano, ma anche dell’elaborazione di un massiccio flusso di dati meteo-marini.