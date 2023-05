Si profila un Giugno inedito per l’Italia, un’occasione in cui le normali condizioni climatiche sono messe in discussione. Siamo di fronte ad un fenomeno raro, che vede le temperature scendere sotto la media del periodo, accompagnate da una precipitazione maggiore rispetto alla norma. Questa situazione anomala, inaspettata e straordinaria, potrebbe rappresentare un beneficio per la natura e l’agricoltura, nonostante l’ombra del timore di eventi meteorologici estremi.

Previsioni Meteo per il Giugno 2023

In questo mese ci aspettiamo, leggendo il bollettino mensile diffuso dall’Aeronautica Militare, un clima differente rispetto alle consuete condizioni che caratterizzano l’Italia nel periodo estivo. Il calore tipico del mese di Giugno sembra prendersi una pausa, cedendo il posto a temperature più fresche e ad un regime pluviometrico intenso.

Ne abbiamo dedotto quanto segue:

29 Maggio – 4 Giugno 2023

La prima settimana di Giugno segna un’alterazione delle condizioni meteorologiche. Si prevede una diminuzione delle temperature e un incremento delle precipitazioni soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle Isole Maggiori. Le regioni del Nord, al contrario, vedranno temperature nella media e precipitazioni leggermente superiori alla norma nelle zone costiere.

5 – 11 Giugno 2023

Il clima fresco e piovoso si estende a tutto il territorio nazionale. Le temperature si abbassano e le piogge diventano più frequenti, non risparmiando neanche il Nord Italia.

12 – 18 Giugno 2023

Anche durante la terza settimana le anomalie climatiche continuano, ma con una leggera attenuazione. Le temperature rimangono inferiori alla media su tutto il territorio, mentre le precipitazioni si allineano alle medie storiche nel Nord-Est e sulla Sicilia meridionale.

19 – 25 Giugno 2023

Nell’ultima settimana le condizioni meteorologiche tendono a normalizzarsi. Le temperature si avvicinano alla media stagionale, mentre le precipitazioni si riducono nel Sud e nelle aree adriatiche centrali, ma rimangono superiori alla media nel resto del paese.

Conclusioni

Un Giugno fresco e piovoso potrebbe sembrare un’eccezione, ma è un fenomeno che non dobbiamo ignorare. Come attenti osservatori della scienza è nostro compito osservare e studiare queste anomalie per capire meglio il nostro clima e le sue evoluzioni.