Con l’arrivo del mese di giugno, siamo pronti a dare il benvenuto alla bella stagione. L’estate, infatti, farà il suo esordio ufficialmente il 1 giugno secondo il calendario meteo, mentre, se dovessimo considerare il calendario astronomico, l’inizio sarebbe nell’ultima decade del mese.

Previsioni meteo e impatto su inizio Estate

Ondata di Caldo o Freddo dal Nord Europa?

Nonostante l’avvicinarsi dell’estate, una domanda sorge spontanea: il mese di giugno sarà realmente estivo o potrebbe riservare altre ondate di aria fresca provenienti dal Nord Europa? Quest’ultima ipotesi è quella a cui diamo maggior peso, perché prima che si esauriscano gli effetti delle complesse dinamiche atmosferiche di fine inverno ci vorranno ancora diverse settimane. Questo significa che anche il mese di giugno potrebbe risentire pesantemente di piogge, spesso temporalesche. E di questo ne offre ampia previsione anche il Centro Meteo Europeo.

L’Anticiclone Africano e le Prime Fiammate di Caldo

Tuttavia, l’estate proverà in tutti i modi a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Infatti, ci saranno comunque le prime importanti fiammate di aria calda che potrebbero essere veramente intense. Non dobbiamo trascurare quest’aspetto per non farci cogliere impreparati, perché potremmo passare in un batter d’occhio dal fresco al super caldo.

Sbalzi Termici e Riscaldamento Globale

Gli sbalzi termici sono all’ordine del giorno e non dobbiamo stupirci di tali fenomeni. È importante ricordare che in un’epoca di riscaldamento globale, quest’estremizzazione potrebbe essere addirittura peggiore nei prossimi anni.

Previsioni Estate e Proiezioni Modellistiche

Qualunque sia la situazione, sappiamo che la stagione estiva sta arrivando. Un’estate che rischia di avere picchi di caldo davvero eccezionali, anche se di breve durata. Tutto, ovviamente, dovrà essere suffragato dalle giuste conferme e supportato dalle proiezioni modellistiche.

In conclusione, mentre ci prepariamo ad accogliere l’estate, è importante tenere d’occhio le previsioni meteo e le proiezioni per l’estate. Nonostante l’anticipazione di un’ondata di caldo, dobbiamo essere preparati a possibili cambiamenti repentini del clima, come ad esempio, piogge torrenziali, fenomeni sempre più comune nell’era del riscaldamento globale.