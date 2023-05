L’evoluzione del ciclone mediterraneo porta con sé novità riguardanti l’andamento del meteo nelle varie regioni italiane, con piogge e temporali previsti per oggi e domani. Le perturbazioni causate dal minimo ciclonico influenzeranno principalmente i settori orientali del Paese.

Regioni colpite dal maltempo

Emilia, Romagna, Marche e Abruzzo

L’Emilia e l’est della Romagna, le Marche e le zone interne dell’Abruzzo saranno fortemente interessate dal maltempo. Si prevedono piogge intense e temporali, soprattutto nelle giornate di oggi, 1° Maggio, e domani, 2 Maggio.

Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia

Anche il Molise, ampie aree della Puglia, il nord della Campania, la Calabria e gran parte del nord della Sicilia saranno interessate da piogge torrenziali e temporalesche. Il tempo instabile si manterrà per alcuni giorni della settimana, con ulteriori novità previste.

Previsioni meteo e difficoltà nella stima

Le previsioni meteo sono formulate utilizzando dati disponibili a livello internazionale, con una maggior difficoltà dovuta alla stagionalità e alla rotta delle correnti. L’affidabilità e la qualità dei bollettini meteo sono fortemente influenzate da queste incertezze.

Settore nordoccidentale

Nel settore nordoccidentale, le piogge saranno più scarse, anche se si segnalano precipitazioni abbondanti nel Piemonte occidentale e nelle Prealpi della Lombardia, ma in misura minore.

In conclusione, l’evoluzione del ciclone mediterraneo porterà piogge sino a torrenziali e temporalesche oggi e domani in diverse regioni italiane. Le previsioni meteo sono influenzate da numerosi fattori, come la stagionalità e la rotta delle correnti, rendendo l’elaborazione delle stime un compito complicato per gli esperti del settore.

Precipitazioni, oggi escluso, fino al 5 maggio 2023 per i capoluoghi italiani

Abruzzo

Teramo 53 mm, Chieti 11 mm, Pescara 9 mm, L’Aquila 12 mm.

Basilicata

Matera 29 mm, Potenza 17 mm.

Calabria

Catanzaro 98 mm, Cosenza 62 mm, Crotone 59 mm, Vibo Valentia 45 mm, Reggio di Calabria 19 mm.

Campania

Caserta 33 mm, Napoli 18 mm, Salerno 28 mm, Avellino 20 mm, Benevento 21 mm.

Emilia-Romagna

Rimini 105 mm, Cesena 94 mm, Forlì 58 mm, Ravenna 41 mm, Bologna 38 mm, Reggio nell’Emilia 25 mm, Modena 24 mm, Parma 15 mm, Ferrara 14 mm.

Friuli-Venezia Giulia

Trieste 14 mm, Gorizia 7 mm, Udine 8 mm, Pordenone 4 mm.

Lazio

Latina 8 mm, Rieti 8 mm, Roma 8 mm, Frosinone 15 mm, Viterbo 5 mm.

Liguria

Non sono disponibili dati sulle precipitazioni per le località della Liguria.

Lombardia

Mantova 11 mm, Brescia 7 mm, Bergamo 6 mm, Cremona 6 mm, Monza 4 mm, Pavia 2 mm, Milano 3 mm, Sondrio 2 mm, Como 1 mm, Lecco 1 mm, Lodi 3 mm, Varese 1 mm.

Marche

Urbino 102 mm, Pesaro 65 mm, Fermo 27 mm, Ascoli Piceno 26 mm, Ancona 24 mm, Macerata 26 mm.

Molise

Campobasso 26 mm, Isernia 26 mm.

Piemonte

Non sono disponibili dati sulle precipitazioni per le località del Piemonte.

Puglia

Lecce 35 mm, Brindisi 29 mm, Taranto 28 mm, Bari 18 mm, Foggia 18 mm, Andria 9 mm, Barletta 11 mm, Trani 11 mm.

Sardegna

Cagliari 2 mm, Lanusei 12 mm, Tortolì 4 mm, Tempio Pausania 3 mm, Sassari 2 mm, Nuoro 1 mm, Sanluri 1 mm.

Sicilia

Messina 34 mm, Agrigento 7 mm, Palermo 6 mm, Ragusa 6 mm, Siracusa 5 mm, Trapani 10 mm, Catania 15 mm, Enna 4 mm, Caltanissetta 3 mm.

Toscana

Arezzo 8 mm, Firenze 4 mm, Grosseto 3 mm, Pisa 1 mm, Pistoia 3 mm, Prato 2 mm, Siena 6 mm.

Trentino-Alto Adige

Bolzano 4 mm, Trento 3 mm.

Umbria

Perugia 4 mm, Terni 2 mm.

Valle d’Aosta

Aosta 2 mm.

Veneto

Padova 8 mm, Rovigo 10 mm, Venezia 10 mm, Verona 7 mm, Vicenza 7 mm, Belluno2 mm, Treviso 5 mm, Udine 8 mm.