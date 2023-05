Parte dell’Italia si prepara per un fine settimana insolito: un incontro con il Sahara. Grandi masse di sabbia sahariana, trasportate dalle forti correnti meridionali, si stanno muovendo verso la penisola coprendo i cieli con un velo di polvere. Questo fenomeno meteo sta portando una parte del Sahara libico-algerino direttamente sopra le nostre teste.

Distribuzione delle Nubi di Sabbia

Nord Italia

Nel Nord dell’Italia, ci si aspetta che la polvere sahariana giunga, ma in quantità relativamente modeste. Nonostante ciò, la polvere potrebbe contribuire a cambiare l’aspetto del cielo, rendendolo leggermente opaco. Ma da queste parti prevarranno le nubi, pertanto il fenomeno sarà poco percepito.

Sud Italia e Sicilia

Al contrario, il sud dell’Italia e la Sicilia si trovano direttamente nel percorso delle correnti trasportanti le nubi di polvere. Queste regioni possono aspettarsi cieli lattiginosi e tonalità di color sabbia al tramonto. La Calabria e la Sicilia, in particolare, potrebbero riscontrare un effetto più marcato.

Tempistica e Concentrazione della Polvere Sahariana

Oggi

Le nubi di polvere sahariana dovrebbero raggiungere l’Italia in queste ore portate dai forti venti di scirocco che soffieranno fino a 60-70 km/h nel Sud e la Sicilia. Le regioni meridionali, in particolare la Sicilia e la Calabria, potrebbero vedere concentrazioni di polvere fino a 2000 microgrammi per metro quadrato (credit Centro Meteo Grecia).

Domenica

Domenica vedrà l’estensione massima della polvere sahariana, raggiungendo anche il Nord Italia. Le concentrazioni più elevate, tuttavia, saranno nel sud Italia, con livelli tra 1500 e 2500 microgrammi per metro quadrato. Questo giorno vedrà anche l’arrivo delle precipitazioni nel Sud Italia, portando la polvere a terra e sporcare le superfici, in particolare le auto.