Non si parla di ciclone bomba, ma di un’insolita e profonda depressione mediterranea che sta interessando l’Italia. La sua caratteristica peculiare non sarà l’eccezionale calo di pressione atmosferica, ma la sua straordinaria estensione e persistenza. Nonostante non raggiungeranno i parametri necessari per essere classificata come ciclone bomba, la depressione porta con sé un carico non indifferente di maltempo, che si abbatte in particolare sulla regione dell’Emilia Romagna, ancora sotto vari livelli di allerta meteo per l’alluvione di una settimana fa.

La Depressione Mediterranea

La depressione mediterranea formatasi nei pressi della Sicilia, si sposterà verso nord, e interesserà l’intera Penisola e Isole Maggiori. Questa situazione, unita alla presenza di piogge intense e persistenti, ha portato le autorità a emettere un’allerta meteo di colore rosso, il livello più alto.

Le Previsioni del Meteo

Le previsioni del meteo indicano che la depressione mediterranea porterà anche dei nubifragi e alluvioni lampo, con il rischio che aggravi la situazione soprattutto nelle aree già colpite dall’alluvione, ma anche da piogge eccessive in questi ultimi giorni. L’Emilia Romagna, in particolare, rischia di subire di nuovo l’effetto che mi permetto di definire devastante delle acque per le piogge che potrebbero arrivare a livelli ingenti.

Le Anomalie Climatiche in Gioco

Le anomalie climatiche registrate negli ultimi anni sono in parte responsabili della formazione di queste depressioni mediterranee insolite, che per altro, stavolta si formano in maggio e dopo lunghi periodi di siccità. L’aumento delle temperature medie dovuto al cambiamento climatico sta infatti alterando i normali schemi atmosferici, favorendo la formazione di eventi meteorologici estremi.

Il Ruolo del Cambiamento Climatico

Il cambiamento climatico è un fattore che non può essere trascurato quando si parla di eventi meteorologici estremi. Non è possibile attribuire un singolo evento climatico al riscaldamento globale, ma è indubbio che l’aumento delle temperature medie favorisce la formazione di fenomeni meteorologici più intensi e frequenti.

Le Conseguenze sulla Sicurezza

La depressione mediterranea e le conseguenti piogge intense rappresentano una minaccia per la sicurezza di persone e cose. Da qui l’allerta meteo della Protezione Civile Nazionale È necessario seguire le indicazioni delle autorità e tenersi aggiornati sulle previsioni del meteo.

Insomma, nonostante non si possa parlare di un vero e proprio ciclone bomba, il livello di attenzione per la depressione mediterranea che si sta formando è dovuta per un fenomeno meteorologico di rilevante importanza. Le sue conseguenze, infatti, possono essere molto gravi, soprattutto nelle aree che ne saranno maggiormente coinvolte, a rischio idrogeologico.

Mentre la situazione meteo va monitorata con attenzione, in particolare nelle regioni più a rischio come l’Emilia Romagna che anche in questi giorni hanno avuto forti piogge.

Cosa è un ciclone bomba

Un “ciclone bomba”, noto anche come “bombogenesi”, è un fenomeno meteorologico caratterizzato da un rapido calo della pressione atmosferica. Più specificamente, per definire un ciclone come “bomba”, la pressione atmosferica al suo interno deve diminuire di almeno 24 millibar/hPa in 24 ore. Alcuni fissano il livello di calo della pressione in 20 millibar/hPa in 24 ore.

Questa rapida diminuzione della pressione provoca un aumento dell’intensità del vento e può portare a condizioni meteorologiche estreme, come forti tempeste di vento e precipitazioni intense. I cicloni bomba si verificano più frequentemente in inverno e sono particolarmente comuni nelle regioni costiere dell’Atlantico settentrionale, compresa la costa orientale degli Stati Uniti e del Canada. Gli scorsi mesi, alcuni di questi hanno invece interessato la California, con alluvioni e nevicate record.