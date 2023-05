Il meteo della prossima settimana si prospetta “caldo” con “temporali violenti”, secondo le previsioni settimanali emesse dal modello europeo ECMWF a metà Maggio. Queste previsioni confermano le anomalie della pressione al suolo già indicate dai modelli stagionali.

Previsioni Per La Settimana Dal 22 Al 28 Maggio

Nella settimana dal 22 al 28 Maggio, si prevedono anomalie di temperatura negative, in particolare al Meridione e sulle Isole Maggiori, mentre al Nord Italia le temperature potrebbero essere leggermente superiori alla media stagionale.

Anomalie Di Pressione E Precipitazioni

Le precipitazioni saranno superiori alle medie stagionali su Spagna, Nord Africa ed anche sul Centro Sud italiano. Questo è dovuto alla presenza di un Anticiclone sulla Scandinavia, e di una zona di Bassa pressione centrata sul Mediterraneo.

Previsioni Per La Settimana Dal 29 Maggio Al 4 Giugno

La settimana successiva, dal 29 Maggio al 04 Giugno, il modello europeo continua a prevedere precipitazioni abbondanti al Centro Sud, ed anche le temperature saranno più basse della norma al nostro Meridione.

Temperature E Condizioni Meteo Al Nord

Al Nord, invece, si prevede un caldo moderato, con anomalie di circa +1°C oltre la norma termica.

Previsioni Per La Settimana Dal 5 Al 11 Giugno

Tra il 05 e l’11 Giugno l’Anticiclone sull’Europa Centrale si ritirerà verso nord est, lasciando spazio all’arrivo di depressioni atlantiche dalla Spagna. Le correnti si faranno sud occidentali, per cui le precipitazioni torneranno abbondanti su tutta la Penisola, le temperature torneranno nella norma stagionale quasi ovunque.

Previsioni Per La Settimana Dal 12 Al 18 Giugno

Nella settimana tra il 12 ed il 18 Giugno si riformerà una cintura anticiclonica settentrionale, tra l’Islanda e la Russia europea, lasciando spazio a strutture depressionarie sul Mediterraneo. Questo causerà piogge abbondanti, specie al Centro Sud, e temperature inferiori alla norma sull’Italia.

Previsioni Per Il Periodo 19-25 Giugno

Si passa infine al periodo 19-25 Giugno, quando il campo barico sembra essere inferiore alla norma con correnti occidentali. In questo caso sono previste precipitazioni lievemente superiori alla norma e temperature lievemente inferiori, anche se, a questa distanza di tempo, le previsioni perdono molto di attendibilità.

In conclusione, stando a queste mappe di previsione, l’Estate sembra iniziare in modo piuttosto balordo, in particolare al Centro Sud, un inizio di stagione estiva inedito, almeno per tutti gli anni successivi al 2014. Potrebbero dunque arrivare le prime grandinate con grossi chicchi.