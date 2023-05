La seconda metà di Maggio si preannuncia sorprendente dal punto di vista meteorologico. L’ultimo aggiornamento delle previsioni indica che l’Italia sarà interessata da una serie di fronti instabili provenienti dal Nord Atlantico, con effetti su molte regioni. Inoltre, entro la fine del mese potremmo avere un assaggio della stagione estiva.

Maggio: correnti instabili e perturbazioni in arrivo

Fino alla seconda decade di Maggio, l’Italia dovrà affrontare un flusso di correnti instabili che scenderanno dal Nord Europa e dall’Atlantico, raggiungendo il bacino del Mediterraneo.

Piogge e temporali: i fenomeni previsti

Una serie di perturbazioni provocheranno piogge e temporali. Tuttavia, come spesso accade in primavera, questi fenomeni dureranno al massimo poche ore e poi il sole tornerà a splendere, caratterizzando la tipica instabilità primaverile. Questa situazione rende difficile pianificare le attività all’aperto.

Fine della siccità: benefici per la natura

Dopo il lungo periodo di siccità che ha interessato l’Italia, in particolare al Nord, il tempo dinamico porterà sollievo alla natura, permettendo alle piante e agli ecosistemi di ricevere l’acqua di cui hanno bisogno.

Un assaggio d’estate: previsioni per la fine di Maggio

Verso la fine del mese, è previsto un cambiamento nelle condizioni meteorologiche, grazie all’influenza di un promontorio dell’anticiclone africano. In questo periodo, è probabile che l’Italia sperimenti una prima fase estiva duratura, con temperature che potrebbero superare i 30°C, soprattutto nelle pianure del Nord, Sardegna e Sicilia e nelle zone tirreniche.

Conferme dal Centro Meteo Europeo

Le previsioni del Centro Europeo mostrano una tendenza al rialzo delle temperature, in particolare al Nord e nelle regioni tirreniche, con valori superiori alle medie climatiche di riferimento.

Verso l’estate: attesa conferma dagli aggiornamenti

Questo cambiamento potrebbe rappresentare la svolta stagionale che ci condurrà all’estate. Tuttavia, è importante attendere gli aggiornamenti delle previsioni per confermare o smentire questa tendenza.

Ricordiamo che le tendenze a lungo termine forniscono un’idea generale e approssimativa delle precipitazioni e delle temperature su vasta scala, e non devono essere considerate come previsioni dettagliate utili per pianificare eventi quotidiani.