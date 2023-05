L’ultimo periodo assume condizioni meteo che ha sorpreso molti. Inoltre, anche il noto ECMWF (Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine) fornisce dati indicativi di un andamento climatico assai meno che ottimale. Le aspettative di un maggio caldo e soleggiato sembrano essere in netto contrasto con le previsioni attuali che indicano un mese di turbolenze atmosferiche.

Addirittura, il Centro Meteo Europeo paventa la possibilità che nel Mar Tirreno, a inizio della prossima settimana si formi un ciclone dalle similitudini di quelli tropicali. Fenomeni un tempo rari, ma che quest’anno abbiamo già visto altre due volte, e in pieno inverno, altra anomalie climatica assurda.

Un Maggio Contraddistinto da Piogge: Quando Vedremo la Fine?

Le condizioni meteorologiche previste per i prossimi giorni mostrano un panorama di piogge frequenti, a volte accompagnate da temporali e grandinate. Grandine che si è mostrata abbondante in molte località. Stamattina è stata imbiancata una serie di località anche della Liguria, oggi pomeriggio Firenze e varie località toscane. Ma la grandine in questi giorni sembra essere di casa.

Gli appassionati di giornate estive e soleggiate potrebbero dover attendere un po’ di più, dato che le attuali perturbazioni atmosferiche stanno interessando l’intero territorio italiano lasceranno ben pochi spazi a schiarite, e nuove ne giungeranno nelle prossime due settimane.

Dai dati attuali, le previsioni per i prossimi sette giorni, ma anche se con minore affidabilità, sino a due settimane, sembrano mantenere questo trend, con precipitazioni diffuse in tutte le regioni italiane. È importante sottolineare, però, che ci troviamo in primavera, e non è detto che ogni giorno e ogni luogo siano costantemente sotto la pioggia. La variabilità è una caratteristica tipica di questa stagione, soprattutto per il Nord Italia, dove si verifica, in media, un picco massimo di pioggia che spesso è accompagnata da temporali.

Quando il Caldo Farà la sua Apparizione?

La domanda sulla punta delle lingue di non pochi è quando arriveranno le giornate calde e soleggiate tipiche della stagione tardo primaverile? I centri di calcolo principali, purtroppo, non danno risposte promettenti in termini di bel tempo. L’instabilità del clima potrebbe protrarsi fino alla fine del mese, e poi c’è il rischio che il caldo ad oltre 30 gradi giunga improvviso, facendoci penare per la scarsità di tempo disponibile per l’adattamento al caldo. Il 2019 ne è un recente precedente, quando si passò in pochi giorni da un meteo rigido al caldo che balzò ben presto a 35 gradi.

Il Lato Positivo del Maltempo

Nonostante la delusione di molti, le condizioni meteorologiche hanno un lato positivo: l’Italia sta affrontando una crisi idrica eccezionale, record su alcune aree, e queste piogge abbondanti potrebbero alleviare tale problema. La prospettiva di una siccità estiva severa sarebbe un problema molto grave da superare.

Quando le Piogge Cesseranno?

Riassumendo, a meno di stravolgimenti imprevisti, le piogge continueranno a caratterizzare il nostro clima per un po’ di tempo ancora, forse anche due settimane.

Previsioni Meteo per il Weekend del 13 e 14 Maggio 2023

Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’ECMWF, l’ultima perturbazione della settimana si manifesterà sul territorio italiano a partire da venerdì 12 maggio 2023, e infatti in queste ore è in atto maltempo in varie località.

Questa perturbazione, proveniente dal Nord Atlantico, si prevede possa influenzare in modo significativo il secondo weekend di maggio 2023, portando piogge, a tratti abbondanti, e vento. L’estremo Sud del paese potrebbe però rimanere sotto l’influenza di un’area anticiclonica, con temperature che potrebbero raggiungere valori assai miti. Al Centro e al Nord, le temperature massime saranno fortemente influenzate dalla presenza di nubi e precipitazioni intermittenti.

Insomma, buona parte del fine settimana il meteo sarà instabile, con la necessità di indossare impermeabile e portare dietro l’ombrello.