L’alta pressione che ha dominato l’Italia con il suo clima gradevole e quasi estivo sta per cedere il passo a un cambiamento radicale nel tempo. Si prevede infatti che il cambiamento climatico influenzi l’aspetto di un’ampia parte del mese di maggio, portando con sé una fase di meteo molto instabile con temporali di breve durata e fenomeni di pioggia e temporale per oltre metà giornata.

Domenica 7 (oggi, ieri per chi leggerà lunedì) è stato il primo giorno in cui si sono manifestati i segni di questo cambiamento, con temporali sulle Alpi, Prealpi e alta Valle Padana, dove si sono verificati nubifragi e grandine. Da lunedì 8 maggio, l’alta pressione lascerà spazio al transito di una perturbazione.

Per questa ragione, ci attendiamo piogge e temporali dapprima nel Nord Ovest (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e localmente anche Liguria) e poi sul Triveneto (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia) con il coinvolgimento anche dell’Emilia Romagna. Non sono da escludere temporali di forte intensità con anche grandine.

In seguito, i temporali si manifesteranno in ampie aree del Centro e del Sud Italia, soprattutto nelle zone interne, ma si potrebbero verificare anche temporali marittimi. Anche sulle Isole Maggiori è atteso un moderato peggioramento del tempo con piogge sparse entro sera.

La maggiore attenzione, tuttavia, è rivolta a martedì 9 maggio, quando si formerà un vortice ciclonico che sarà poi responsabile di un forte e generale peggioramento anche nei giorni successivi.

Il tempo previsto sull’Italia per lunedì 8 maggio 2023 e per i successivi quattro giorni presenta un quadro complesso e mutevole, con fenomeni temporaleschi che interesseranno diverse aree del paese.

Dopo lunedì, l’arrivo di una nuova perturbazione porterà un ulteriore peggioramento al Nord Italia con possibili precipitazioni diffuse associate. Al Sud Italia, invece, si avranno ancora fenomeni sparsi, ma in attenuazione dalla sera. Sul resto d’Italia, si avrà una breve tregua con debole instabilità diurna.

Mercoledì 10 maggio, il maltempo sarà diffuso su Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto, Toscana, Umbria e Marche. Molte nubi con precipitazioni più a carattere sparso sul resto del Centro-Nord, al Meridione peninsulare e sulla Sicilia nordorientale. Il tempo sarà generalmente asciutto altrove. Si prevede un miglioramento con schiarite a fine giornata su Nord-Ovest, Toscana e Sardegna.

Per giovedì 11 e venerdì 12 maggio si attende una spiccata variabilità con fenomeni sparsi al Nord, Sicilia e su parte delle regioni centrali peninsulari. Tuttavia, si dovrà fare i conti con un nuovo sensibile peggioramento che interesserà tutto il paese nella giornata di venerdì.

Questo improvviso cambiamento meteo mette fine al tempo estivo di questi giorni e attenuerà la siccità che sembra divenuta endemica. Le forti piogge attese porteranno un sollievo a molte regioni che hanno sofferto per la mancanza di precipitazioni e hanno dovuto affrontare problemi legati alla scarsità d’acqua.

È fondamentale, quindi, tenere d’occhio le previsioni meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare queste nuove condizioni climatiche. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle aree più esposte a rischio di allagamenti e frane, e di seguire le raccomandazioni delle autorità locali in caso di emergenze.

Inoltre, si raccomanda sempre di adottare comportamenti responsabili per ridurrei rischi derivanti dalle eventuali forti piogge. Altra cosa, c’è da augurarsi che fiumi e torrenti siano stati ripuliti in questi mesi di siccità, mi pare che ci sia stato tutto il tempo, così come la pulizia dei tombini delle strade.

Questo cambiamento repentino nel tempo è un chiaro esempio di come il cambiamento climatico stia influenzando il nostro pianeta e le nostre vite. Dobbiamo mostrare maturità nell’affrontare questa sfida globale attraverso azioni concrete, ciò al di là della riduzione di emissioni di gas serra, ma il singolo cittadino su questo non può fare niente che possa influenzare il cambiamento. Al contrario, è opportuno adeguarsi al cambiamenti climatico, al caldo, alla siccità, alle piogge violente.

E’ indispensabile non mettersi in pericolo laddove ci fossero condizioni atmosferiche estreme come forti temporali con allagamenti. E in questi casi, si eviti di transitare nei sottopassi, e magari di usare l’auto. Le forse dell’ordine, i vigili del fuoco, spesso sono impegnati in soccorsi frutto della sconsideratezza del singolo cittadino.

L’improvviso cambiamento delle condizioni meteorologiche pone fine al tempo estivo, ma non alla siccità, ed anche se avremo, localmente, o su vaste aree regionali, forti piogge su gran parte dell’Italia, per certi versi avremo una parvenza di meteo normale in un contesto di estremizzazione climatica, per altri, una boccata d’ossigeno nella siccità. Ma come sostengono le autorità e scienziati che studiano il fenomeno in Italia, sono necessari molti giorni di pioggia normale, e non nubifragi o alluvioni come quella avvenuta di recente in Emilia Romagna.