L’allerta meteo per oggi 2 maggio coinvolge numerose regioni italiane. La Protezione Civile ha segnalato un elevato livello di criticità in buona parte dell’Emilia Romagna a causa del transito di una perturbazione che porterà piogge copiose e abbondanti. In Emilia Romagna l’allerta è arancione su quasi tutta la regione. Un’allerta gialla è stata emessa per le Marche, l’Abruzzo, il Molise, il basso Lazio, la Campania, il tarantino in Puglia, il settore meridionale della Basilicata, tutta la Calabria e la Sicilia centro-orientale ad eccezione del palermitano e del trapanese.

L’evoluzione meteorologica prevede una serie di fenomeni climatici in tutta Italia. Nel Nord del paese, sono previste residue piogge che miglioreranno nel corso della giornata. Nel Nord Ovest, le schiarite saranno sempre più ampie, mentre nelle altre regioni settentrionali ci saranno molte nubi con piogge e rovesci diffusi sull’Emilia-Romagna e sparsi ad isolati sulla Lombardia e il Triveneto. Nel pomeriggio, i fenomeni tenderanno a diminuire gradualmente, partendo dalla Lombardia e dal Trentino-Alto Adige e estendendosi alle aree alpine e prealpine di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Nel Centro Italia e in Sardegna, ci saranno molte nubi con piogge e rovesci sparsi sul settore adriatico e il basso Lazio. Le precipitazioni saranno isolate nel resto della regione. Nel corso del pomeriggio, i fenomeni meteorologici interesseranno in modo più diffuso l’Umbria, le Marche settentrionali e gran parte delle aree interne, con una tendenza alla variabilità dalla serata. Inizialmente, la Sardegna sarà caratterizzata da molta nuvolosità con rovesci sparsi e temporali isolati, ma migliorerà nel corso della serata.

Nel Sud e in Sicilia, ci sarà molta nuvolosità su tutte le regioni con precipitazioni sparse a diffuse, che potranno assumere carattere di rovescio o temporale, con maggiore intensità sulla Sicilia orientale, Calabria e Basilicata tirrenica. Durante la serata, si attenderà un’attenuarsi delle nubi e dei fenomeni meteorologici sulla Campania, la Sicilia meridionale e, solo temporaneamente, anche sulle aree interne tra la Basilicata settentrionale e la Puglia centro settentrionale.

Le temperature registreranno una diminuzione nelle regioni del Triveneto, sulle coste romagnole, nelle isole maggiori e nella Calabria meridionale, mentre aumenteranno nel resto del paese. I venti saranno moderati con locali rinforzi settentrionali sulla Liguria, le coste nord adriatiche e l’Appennino tosco-emiliano. Sulla Sardegna soffierà il vento di maestrale, mentre sulla Sicilia i venti saranno occidentali e sulle aree ioniche e la Puglia saranno meridionali. Nelle restanti zone dell’Emilia-Romagna, sulle aree alpine e in Toscana i venti saranno deboli o moderati settentrionali, mentre sul resto del paese saranno deboli e di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, al largo del mare e del Canale di Sardegna e nel sud-est dello Ionio, i mari passeranno da molto mossi ad agitati. Nel medio Adriatico e nel Mar Ligure saranno molto mossi, localmente agitati, ma con un moto ondoso in attenuazione. Il Mar Tirreno sarà mosso, con un moto ondoso in aumento nel settore occidentale. Gli altri mari saranno generalmente mossi.