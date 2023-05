Le condizioni meteo previste per domani, domenica 7 maggio 2023, vedranno un aumento della nuvolosità e delle precipitazioni su gran parte del territorio italiano. Ecco l’analisi dettagliata delle condizioni meteo previste per le diverse aree del Paese.

Nord Italia

Nuvolosità e precipitazioni

Il Nord Italia vedrà un cielo molto nuvoloso sui settori alpini e prealpini, mentre sarà irregolarmente nuvoloso altrove, per velature lungo la costa emiliano-romagnola. Le precipitazioni interesseranno dapprima l’area pedemontana occidentale al mattino, per poi estendersi alle restanti aree montuose e alla pianura nel pomeriggio. In queste zone potranno svilupparsi anche dei temporali localmente intensi.

Centro Italia e Sardegna

Nubi medio-alte e addensamenti

Il Centro Italia e la Sardegna presenteranno un cielo parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte. Nel corso del pomeriggio, sono attesi addensamenti compatti a ridosso della dorsale appenninica con brevi rovesci e isolati temporali, possibili anche sulle aree montuose sarde.

Sud Italia e Sicilia

Nuvolosità e pioviggini sparse

Il Sud Italia e la Sicilia mostreranno una nuvolosità prevalentemente medio-alta, ma con annuvolamenti compatti pomeridiani sui rilievi appenninici associati a sporadici piovaschi. Dalla sera, le condizioni meteo peggioreranno sull’isola con piogge sparse a partire dal settore occidentale.

Temperature, venti e mari

Temperature

Le temperature minime saranno in generale aumento su tutte le regioni, mentre le massime caleranno su Piemonte, Lombardia nordoccidentale e Sardegna orientale. Si registrerà un lieve aumento al centro-sud peninsulare e sulla Sicilia, mentre non ci saranno variazioni sul resto del Paese.

Venti

I venti saranno moderati orientali con raffiche localmente forti sulla Sardegna meridionale e meridionali lungo le coste occidentali della Sicilia. Sul resto del Paese, i venti saranno deboli e variabili.

Mari

Il Canale di Sardegna sarà molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata. Lo Stretto di Sicilia sarà da mosso a molto mosso, mentre il Mar di Sardegna e il Tirreno meridionale parte ovest saranno mossi. I restanti bacini saranno poco mossi.