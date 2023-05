Siamo entrati nella terza ed ultima decade di Maggio, quella che ci accompagnerà all’inizio dell’Estate meteorologica. Da calendario meteo-climatico l’Estate comincerà proprio il 1° Giugno e l’esordio pare possa essere decisamente interessante grazie al ritorno di temperature più calde e aria più stabile.

Ma fino al termine di Maggio l’instabilità rischia di farci compagnia in lungo e in largo in Italia, grazie alla persistenza di una vasta lacuna barica. Non ci saranno depressioni organizzate (come quella presente al momento nel Mediterraneo) e nemmeno ci saranno forti anticicloni. Ci sarà una situazione intermedia, dove scorrerà aria fresca in quota che determinerà la tipica instabilità pomeridiana o serale.

Insomma dovremo fare i conti con tanti acquazzoni e temporali pomeridiani, specie nelle zone interne e in montagna. Molto più stabile, invece, sulle coste.