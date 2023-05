Il maltempo non mollerà la presa nel breve-medio termine. Su questo direi non ci sono più dubbi. Le perturbazioni atlantiche hanno preso di mira il Mediterraneo e continueranno ad attraversare l’Italia almeno per altri dieci giorni, ma questa volta senza interruzioni degne di nota!

Difatti non si prevedono anticicloni mobili che quantomeno porterebbero 2-3 giorni di stabilità. Gli unici momenti asciutti saranno quelli legati ai flussi secchi delle depressioni, ma la loro durata è davvero limitata. Addirittura ci saranno settori, come il Nordest, che vedrà precipitazioni con estrema frequenza e questa non è per nulla una buona notizia sul fronte idro-geologico.

Sarà necessario consultare costantemente gli aggiornamenti meteo e le allerte della protezione civile, giorno dopo giorno, in questa importante fase autunnale nel pieno della Primavera.